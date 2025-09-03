Рейтинг@Mail.ru
"Заговор" в Пекине – в Кремле ответили на обвинение Трампа - РИА Новости Крым, 03.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о якобы готовящемся в Пекине заговоре трех государств против США не соответствует действительности и скорее всего является ироничным. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Президент США Дональд Трамп ранее в своей социальной сети Truth Social обвинил лидеров России, Китая и Северной Кореи в заговоре против Вашингтона. Его заявление совпало с масштабным военным парадом на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященным 80-летию окончания Второй мировой войны.При этом помощник президента РФ отметил, что считает заявление Трампа "сделанным не без иронии".3 сентября в Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин.Российский лидер 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:КНДР считает братским долгом помощь России - Ким Чен ЫнКонец однополярного мира – что показал саммит ШОС и что будет дальшеТрамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
10:22 03.09.2025 (обновлено: 11:15 03.09.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин перед парадом в Пекине
 Президент РФ Владимир Путин перед парадом в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Заявление президента США Дональда Трампа о якобы готовящемся в Пекине заговоре трех государств против США не соответствует действительности и скорее всего является ироничным. Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп ранее в своей социальной сети Truth Social обвинил лидеров России, Китая и Северной Кореи в заговоре против Вашингтона. Его заявление совпало с масштабным военным парадом на площади Тяньаньмэнь в Пекине, посвященным 80-летию окончания Второй мировой войны.

"Никакие заговоры никто не устраивал, никто ничего не плел. Более того, мысли даже ни у кого из этих троих лидеров не было. Все понимают, какую роль играют США, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент Трамп в нынешних международных раскладах", – прокомментировал тему Ушаков.

При этом помощник президента РФ отметил, что считает заявление Трампа "сделанным не без иронии".
3 сентября в Пекине прошел военный парад в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне. Главным гостем торжественного мероприятия стал президент России Владимир Путин.
Российский лидер 31 августа – 3 сентября работает в Китае. Глава государства принял участие в саммите ШОС и провел на его площадке ряд двусторонних встреч. Во вторник в Пекине прошли трехсторонние переговоры России, Китая и Монголии, затем Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры.
