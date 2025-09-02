Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250902/tramp-anonsiroval-interesnye-veschi-o-konflikte-na-ukraine-1149159339.html
Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник на выступлении в Белом доме заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T22:32
2025-09-02T23:07
дональд трамп
сша
политика
новости
россия
в мире
китай
саммит шос-2025 в китае
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148749496_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_16d84304a80a269f01d4ea913c01f800.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во вторник на выступлении в Белом доме заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине.Также президент США заявил, что Штаты могут занять "другую позицию", если по украинскому конфликту не будет прогресса.Ранее во вторник американский президент в телефонном интервью в эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса выразил мнение, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.Трамп подчеркнул, что дело "не в Украине", а в сохранении жизней.Также глава Белого дома на фоне саммита ШОС в КНР заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона.И выразил мнение, что Китай сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона – с Пекином.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
россия
китай
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148749496_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_13d75dd528747003dc50cb86ab4d3e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, политика, новости, россия, в мире, китай, саммит шос-2025 в китае, украина
Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине

Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине – заявления президента США

22:32 02.09.2025 (обновлено: 23:07 02.09.2025)
 
© AP Photo Luis M. AlvarezПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© AP Photo Luis M. Alvarez
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во вторник на выступлении в Белом доме заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине.
"Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы", – ответил Трамп на вопрос журналистки о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.
Также президент США заявил, что Штаты могут занять "другую позицию", если по украинскому конфликту не будет прогресса.
"У нас была очень хорошая встреча с президентом Путиным пару недель назад. Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займем другую позицию", – сказал Трамп.
Ранее во вторник американский президент в телефонном интервью в эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса выразил мнение, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.
"Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать", – сказал глава Белого дома и добавил, что испытывает разочарование в связи с тем, что конфликт до сих пор продолжается и в нем гибнут люди.
Трамп подчеркнул, что дело "не в Украине", а в сохранении жизней.
Также глава Белого дома на фоне саммита ШОС в КНР заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона.
"Я совсем не обеспокоен. У нас самая сильная армия в мире, и они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять", – сказал Трамп.
И выразил мнение, что Китай сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона – с Пекином.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дональд ТрампСШАПолитикаНовостиРоссияВ миреКитайСаммит ШОС-2025 в КитаеУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
23:27За три часа над Крымом и Черным морем ликвидировали 17 беспилотников
22:52Безвиз с Китаем и защитные сети от медуз в Азовском море: главное за день
22:32Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
22:21Двоих парней избили в Судаке – Бастрыкин взял дело на контроль
22:03Крымский мост: оперативная информация на вечер вторника
21:48Как организовать режим дня школьника
21:31Какие изменения для водителей вступили в силу с 1 сентября
21:14Доступное жилье: где в Крыму дешевле всего отдохнуть в сентябре
20:55В Симферополе ограничат движение транспорта
20:39Золотая нить судьбы: вышивальщица из Крыма освоила уникальную технику
20:26Над Черным морем сбили украинские беспилотники
20:11Назад в учебный ритм: крымчане делятся впечатлениями о новом учебном годе
19:53Крымская семья вошла в число победителей во Всероссийском конкурсе
19:42Налоговики выявили "серые схемы" у крымских стоматологов
19:29Депутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
19:06В Севастополе военный организовывал незаконные рейсы на самолетах ВКС РФ
18:43В Крыму на дорогах погибли шесть детей
18:16Две иномарки столкнулись в Севастополе – пострадал подросток
Лента новостейМолния