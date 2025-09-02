https://crimea.ria.ru/20250902/tramp-anonsiroval-interesnye-veschi-o-konflikte-na-ukraine-1149159339.html
Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп во вторник на выступлении в Белом доме заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине. РИА Новости Крым, 02.09.2025
2025-09-02T22:32
2025-09-02T22:32
2025-09-02T23:07
22:32 02.09.2025 (обновлено: 23:07 02.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во вторник на выступлении в Белом доме заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине.
"Я узнал интересные вещи. Думаю, в ближайшие дни узнаете и вы", – ответил Трамп на вопрос журналистки о том, говорил ли он с президентом России Владимиром Путиным за последнюю неделю.
Также президент США заявил, что Штаты могут занять "другую позицию", если по украинскому конфликту не будет прогресса.
"У нас была очень хорошая встреча с президентом Путиным пару недель назад. Посмотрим, что из этого выйдет. Если нет, мы займем другую позицию", – сказал Трамп.
Ранее во вторник американский президент в телефонном интервью в эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса выразил мнение, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.
"Если я могу помочь его остановить, то, думаю, что у меня есть обязательство это сделать", – сказал глава Белого дома и добавил, что испытывает разочарование в связи с тем, что конфликт до сих пор продолжается и в нем гибнут люди.
Трамп подчеркнул, что дело "не в Украине", а в сохранении жизней.
Также глава Белого дома на фоне саммита ШОС в КНР заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона.
"Я совсем не обеспокоен. У нас самая сильная армия в мире, и они никогда не стали бы использовать свои силы против нас. Это было бы худшее, что они могли бы предпринять", – сказал Трамп.
И выразил мнение, что Китай сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона – с Пекином.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.