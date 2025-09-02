https://crimea.ria.ru/20250902/tramp-anonsiroval-interesnye-veschi-o-konflikte-na-ukraine-1149159339.html

Трамп анонсировал "интересные вещи" о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп во вторник на выступлении в Белом доме заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп во вторник на выступлении в Белом доме заявил, что узнал "интересные вещи" о конфликте на Украине.Также президент США заявил, что Штаты могут занять "другую позицию", если по украинскому конфликту не будет прогресса.Ранее во вторник американский президент в телефонном интервью в эфире шоу журналиста Скотта Дженнингса выразил мнение, что чувствует обязательство помочь остановить конфликт на Украине и одновременно испытывает разочарование в связи с тем, что он до сих пор продолжается.Трамп подчеркнул, что дело "не в Украине", а в сохранении жизней.Также глава Белого дома на фоне саммита ШОС в КНР заявил, что не видит угрозы в возможном формировании "оси" Китая и России против интересов Вашингтона.И выразил мнение, что Китай сильнее заинтересован в развитии отношений с Вашингтоном, чем американская сторона – с Пекином.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

