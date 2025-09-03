Рейтинг@Mail.ru
В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа - РИА Новости Крым, 03.09.2025
В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа
2025-09-03T10:00
2025-09-03T10:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В следующий вторник без газа останутся почти 8 тысяч жителей микрорайона Войкова в Керчи, причина - плановые работы по замене запорной арматуры газопроводе. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".В списке - более 30 улиц и переулков, в том числе Кирова, Генерала Петрова, Голощапова, Розы Люксембург и другие. Полный перечень опубликован в Telegram-канале предприятия. Возобновление подачи голубого топлива планируется в период с 9 по 11 сентября, уточнили в "Крымгазсети".
В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа

В Керчи 8000 абонентов на сутки останутся без газа из-за ремонта

10:00 03.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В следующий вторник без газа останутся почти 8 тысяч жителей микрорайона Войкова в Керчи, причина - плановые работы по замене запорной арматуры газопроводе. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".

"9 сентября с 8 часов будет приостановлена подача газа у 7986 абонентов города из-за замены запорной арматуры на газопроводе среднего давления ДУ-400, расположенного на улице Генерала Петрова", – сказано в сообщении.

В списке - более 30 улиц и переулков, в том числе Кирова, Генерала Петрова, Голощапова, Розы Люксембург и другие. Полный перечень опубликован в Telegram-канале предприятия.
Возобновление подачи голубого топлива планируется в период с 9 по 11 сентября, уточнили в "Крымгазсети".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газу
Крым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой
 
