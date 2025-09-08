https://crimea.ria.ru/20250908/v-kerchi-pochti-8-tysyach-abonentov-na-den-ostanutsya-bez-gaza-1149163277.html
В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа
В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа - РИА Новости Крым, 08.09.2025
В Керчи почти 8 тысяч абонентов на день останутся без газа
В следующий вторник без газа останутся почти 8 тысяч жителей микрорайона Войкова в Керчи, причина - плановые работы по замене запорной арматуры газопроводе. Об... РИА Новости Крым, 08.09.2025
2025-09-08T20:23
2025-09-08T20:23
2025-09-08T20:02
керчь
газ
отключение газа в крыму
крымгазсети
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. В следующий вторник без газа останутся почти 8 тысяч жителей микрорайона Войкова в Керчи, причина - плановые работы по замене запорной арматуры газопроводе. Об этом сообщили на предприятии "Крымгазсети".В списке – более 30 улиц и переулков, в том числе Кирова, Генерала Петрова, Голощапова, Розы Люксембург и другие. Полный перечень опубликован в Telegram-канале предприятия. Возобновление подачи голубого топлива планируется в период с 9 по 11 сентября, уточнили в "Крымгазсети". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Село Вершинное Сакского района Крыма подключили к газуКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификациюСколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой
