https://crimea.ria.ru/20250903/pyat-poezdov-v-napravlenii-kryma-zaderzhivayutsya-iz-za-chp-pod-rostovom-1149172614.html

Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом

Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом - РИА Новости Крым, 03.09.2025

Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом

Пять крымских поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области, время задержки составляет до 2,5 часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 03.09.2025

2025-09-03T14:00

2025-09-03T14:00

2025-09-03T14:03

крым

новости крыма

поезд "таврия"

поезд

происшествия

гранд сервис экспресс

ростовская область

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076117_0:74:1281:794_1920x0_80_0_0_6d3a51d99b44a4fc92cd3be4658ef559.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пять крымских поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области, время задержки составляет до 2,5 часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД. В Крым:№168 Москва – Симферополь, отправлением 02.09, опоздание 2 часа.Из Крыма:№18 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.№28 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.№164 Феодосия – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.№474 Симферополь – Смоленск, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, поезд "таврия", поезд, происшествия, гранд сервис экспресс, ростовская область, атаки всу