Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом
https://crimea.ria.ru/20250903/pyat-poezdov-v-napravlenii-kryma-zaderzhivayutsya-iz-za-chp-pod-rostovom-1149172614.html
Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом
Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом - РИА Новости Крым, 03.09.2025
Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом
Пять крымских поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области, время задержки составляет до 2,5 часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 03.09.2025
2025-09-03T14:00
2025-09-03T14:03
крым
новости крыма
поезд "таврия"
поезд
происшествия
гранд сервис экспресс
ростовская область
атаки всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076117_0:74:1281:794_1920x0_80_0_0_6d3a51d99b44a4fc92cd3be4658ef559.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пять крымских поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области, время задержки составляет до 2,5 часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД. В Крым:№168 Москва – Симферополь, отправлением 02.09, опоздание 2 часа.Из Крыма:№18 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.№28 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.№164 Феодосия – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.№474 Симферополь – Смоленск, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, подчеркнули в компании.
крым
ростовская область
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
крым, новости крыма, поезд "таврия", поезд, происшествия, гранд сервис экспресс, ростовская область, атаки всу
Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом

Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

14:00 03.09.2025 (обновлено: 14:03 03.09.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пять крымских поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области, время задержки составляет до 2,5 часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД.
"По состоянию на 13:00 3 сентября в пути задерживаются один поезд "Таврия" в Крым и четыре из Крыма", - сообщили в компании.
В Крым:
№168 Москва – Симферополь, отправлением 02.09, опоздание 2 часа.
Из Крыма:
№18 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.
№28 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.
№164 Феодосия – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.
№474 Симферополь – Смоленск, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.
Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, подчеркнули в компании.
