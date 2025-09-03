Пять поездов в направлении Крыма задерживаются из-за ЧП под Ростовом

https://crimea.ria.ru/20250903/pyat-poezdov-v-napravlenii-kryma-zaderzhivayutsya-iz-za-chp-pod-rostovom-1149172614.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Пять крымских поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области, время задержки составляет до 2,5 часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались 23 поезда РЖД. В Крым:№168 Москва – Симферополь, отправлением 02.09, опоздание 2 часа.Из Крыма:№18 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.№28 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.№164 Феодосия – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.№474 Симферополь – Смоленск, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, подчеркнули в компании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:00 03.09.2025 (обновлено: 14:03 03.09.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым.
Пять крымских поездов "Таврия" задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
, время задержки составляет до 2,5 часов. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
В среду в Ростовской области из-за попадания неразорвавшегося боеприпаса на крышу здания станции Кутейниково были эвакуированы пассажиры и сотрудники. Из-за происшествия в пути следования утром задерживались
23 поезда РЖД.
"По состоянию на 13:00 3 сентября в пути задерживаются один поезд "Таврия" в Крым и четыре из Крыма", - сообщили в компании.
№168 Москва – Симферополь, отправлением 02.09, опоздание 2 часа.
№18 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.
№28 Симферополь – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.
№164 Феодосия – Москва, отправлением 02.09, опоздание 2,5 часа.
№474 Симферополь – Смоленск, отправлением 02.09, опоздание 1,5 часа.
Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, подчеркнули в компании.
Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов, подчеркнули в компании.