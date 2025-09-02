https://crimea.ria.ru/20250902/rossiya-i-kitay-gotovy-ukreplyat-sotrudnichestvo-1149138119.html

Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество

Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество - РИА Новости Крым, 02.09.2025

Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество

Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие...

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество. В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Пекин намерен укреплять контакты с Москвой, оперативно координировать позиции по ключевым вопросам и поддерживать развитие обеих стран.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине. До этого состоялась встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.Перед поездкой в Пекин Владимир Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в ПекинеПутин в Пекине проводит переговоры с лидерами Китая и МонголииОсновные итоги встречи лидеров стран ШОС

