Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество

Россия и Китай договорились расширять стратегическое партнерство и деловое сотрудничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество.
"Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие с Китаем, укреплять контакты на высоком уровне и расширять деловое сотрудничество в различных областях для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", – цитирует Путина РИА Новости.
В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Пекин намерен укреплять контакты с Москвой, оперативно координировать позиции по ключевым вопросам и поддерживать развитие обеих стран.
"Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений", – заявил председатель КНР.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине. До этого состоялась встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Перед поездкой в Пекин Владимир Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
