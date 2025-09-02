Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество
Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество - РИА Новости Крым, 02.09.2025
Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество
Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие... РИА Новости Крым, 02.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество. В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Пекин намерен укреплять контакты с Москвой, оперативно координировать позиции по ключевым вопросам и поддерживать развитие обеих стран.Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине. До этого состоялась встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.Перед поездкой в Пекин Владимир Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
Россия и Китай готовы укреплять сотрудничество

Россия и Китай договорились расширять стратегическое партнерство и деловое сотрудничество

10:19 02.09.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. Россия и Китай по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина заявили о намерении расширять стратегическое взаимодействие и деловое сотрудничество.

"Россия готова поддерживать стратегическое взаимодействие с Китаем, укреплять контакты на высоком уровне и расширять деловое сотрудничество в различных областях для содействия дальнейшему развитию двусторонних отношений на высоком уровне", – цитирует Путина РИА Новости.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что Пекин намерен укреплять контакты с Москвой, оперативно координировать позиции по ключевым вопросам и поддерживать развитие обеих стран.
"Китай готов укреплять контакты с Россией на высоком уровне, поддерживать развитие и возрождение друг друга, оперативно координировать позиции по вопросам, затрагивающим коренные интересы и основные озабоченности обеих стран, и содействовать дальнейшему развитию китайско-российских отношений", – заявил председатель КНР.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели переговоры в широком составе с участием делегаций в Пекине. До этого состоялась встреча Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнагийн Хурэлсухом.
Перед поездкой в Пекин Владимир Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.
