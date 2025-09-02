https://crimea.ria.ru/20250902/putin-v-pekine-provodit-peregovory-s-liderami-kitaya-i-mongolii-1149135329.html

Путин в Пекине проводит переговоры с лидерами Китая и Монголии

2025-09-02T06:21

2025-09-02T06:21

2025-09-02T07:53

китай

владимир путин (политик)

визит путина в китай

политика

россия

монголия

си цзиньпин (председатель кнр)

ухнагийн хурэлсух

новости

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149135197_0:0:1068:601_1920x0_80_0_0_64f3219a0702fb65edffa075c9e159db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости Крым. В Пекине началась встреча президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщает Кремль.Встреча глав трех государств проходит в Доме народных собраний в седьмой раз. В составе российской делегации во встрече участвуют глава МИД Сергей Лавров, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков, посол в Китае Игорь Моргулов, министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель Межправительственной российско-монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, председатель Российско-китайского делового совета Геннадий Тимченко, главы "Газпрома" и "Роснефти" Алексей Миллер и Игорь Сечин.Как отметил Си Цзиньпин, Китай готов вместе с Россией и Монголией устранять внешние помехи и продвигать высококачественное развитие трехстороннего сотрудничества. Пекин нацелен под руководством лидеров трех государств укреплять торгово-экономическое, технологическое и культурное сотрудничество, добавил он.В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух подчеркнул, что Монголия последовательно прилагает усилия к углублению отношений с Китаем и Россией во всех сферах деятельности. Страна нацелена на расширение взаимовыгодного сотрудничества.Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Во вторник у него запланирована серия двусторонних встреч. В Пекине президент также будет присутствовать в качестве главного гостя на торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.Перед поездкой в китайскую столицу Путин участвовал в саммите ШОС в Тяньцзине. Там он выступил на встрече в формате "ШОС плюс" и провел серию двусторонних переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

