В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство - РИА Новости Крым, 29.08.2025
В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство
2025-08-29T06:59
2025-08-29T06:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы. Об этом шла речь на встрече депутатов парламента республики с иностранными студентами, сообщает пресс-служба Госсовета РК.При этом рабочее время должно быть согласовано с учебным расписанием. Это могут быть каникулы, выходные дни или ночные смены. При соблюдении этих условий медицинская организация имеет право трудоустроить такого студента с последующим уведомлением МВД, рассказала глава профильного комитета крымского парламента Анна Рубель.Представитель службы медицины катастроф выразил готовность принять на работу всех желающих студентов с необходимыми документами и квалификацией.
Иностранные студенты-медики в Крыму могут трудоустроиться без дополнительных разрешений

06:59 29.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтуденты-медики
Студенты-медики - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы. Об этом шла речь на встрече депутатов парламента республики с иностранными студентами, сообщает пресс-служба Госсовета РК.

"Студенты-медики очной формы обучения могут устраиваться на работу по справке с места учебы без дополнительных разрешений. Главные требования – знание русского языка и сертификат об аккредитации, позволяющий работать медсестрой или медбратом", – сказано в сообщении.

При этом рабочее время должно быть согласовано с учебным расписанием. Это могут быть каникулы, выходные дни или ночные смены. При соблюдении этих условий медицинская организация имеет право трудоустроить такого студента с последующим уведомлением МВД, рассказала глава профильного комитета крымского парламента Анна Рубель.
Представитель службы медицины катастроф выразил готовность принять на работу всех желающих студентов с необходимыми документами и квалификацией.
