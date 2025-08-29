https://crimea.ria.ru/20250829/v-krymu-inostrannym-studentam-medikam-oblegchili-trudoustroystvo-1149048504.html
В Крыму иностранным студентам-медикам облегчили трудоустройство
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Иностранные студенты-медики могут устроиться на работу в медучреждения Крыма без дополнительных разрешений, по справке с места учебы. Об этом шла речь на встрече депутатов парламента республики с иностранными студентами, сообщает пресс-служба Госсовета РК.
"Студенты-медики очной формы обучения могут устраиваться на работу по справке с места учебы без дополнительных разрешений. Главные требования – знание русского языка и сертификат об аккредитации, позволяющий работать медсестрой или медбратом", – сказано в сообщении.
При этом рабочее время должно быть согласовано с учебным расписанием. Это могут быть каникулы, выходные дни или ночные смены. При соблюдении этих условий медицинская организация имеет право трудоустроить такого студента с последующим уведомлением МВД, рассказала глава профильного комитета крымского парламента Анна Рубель.
Представитель службы медицины катастроф выразил готовность принять на работу всех желающих студентов с необходимыми документами и квалификацией.
