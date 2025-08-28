https://crimea.ria.ru/20250828/pozhar-pod-sevastopolem-potushili-1149060745.html

Пожар под Севастополем потушили

Пожар под Севастополем потушили - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Пожар под Севастополем потушили

Пожар близ поселка Сахарная Головка в Севастополе потушили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар близ поселка Сахарная Головка в Севастополе потушили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства МЧС Севастополя.Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности горели под Севастополем. На месте работали 117 человек и 29 единиц техники. Также в тушении пожара участвовали вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

