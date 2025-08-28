Пожар под Севастополем потушили
Под Севастополем потушили масштабный пожар
22:21 28.08.2025 (обновлено: 22:30 28.08.2025)
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар близ поселка Сахарная Головка в Севастополе потушили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства МЧС Севастополя.
Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности горели под Севастополем. На месте работали 117 человек и 29 единиц техники. Также в тушении пожара участвовали вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю.
"В 21:46 пожар у поселка Сахарная головка ликвидировали полностью", – проинформировали в ведомстве.
