Пожар под Севастополем потушили - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Пожар под Севастополем потушили
Пожар под Севастополем потушили - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Пожар под Севастополем потушили
Пожар близ поселка Сахарная Головка в Севастополе потушили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T22:21
2025-08-28T22:30
севастополь
новости севастополя
происшествия
мчс севастополя
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149059151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4056b902c7efc14e64fc2ae1ce6e12b6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар близ поселка Сахарная Головка в Севастополе потушили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства МЧС Севастополя.Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности горели под Севастополем. На месте работали 117 человек и 29 единиц техники. Также в тушении пожара участвовали вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
севастополь, новости севастополя, происшествия, мчс севастополя, пожар
Пожар под Севастополем потушили

Под Севастополем потушили масштабный пожар

22:21 28.08.2025 (обновлено: 22:30 28.08.2025)
 
Пожар под Севастополем
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Пожар близ поселка Сахарная Головка в Севастополе потушили. Об этом сообщает пресс-служба ведомства МЧС Севастополя.
Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности горели под Севастополем. На месте работали 117 человек и 29 единиц техники. Также в тушении пожара участвовали вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю.
"В 21:46 пожар у поселка Сахарная головка ликвидировали полностью", – проинформировали в ведомстве.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар под Севастополем
Лесной пожар
1 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар под Севастополем
Пожар под Севастополем
2 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар под Севастополем
Пожарная машина
3 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар под Севастополем
Пожар под Севастополем
4 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар под Севастополем
Пожар под Севастополем
5 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
© ГУ МЧС России по г.СевастополюПожар под Севастополем
Солнце в дыму
6 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
1 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
2 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
3 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
4 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
5 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
6 из 6
Пожар под Севастополем
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
