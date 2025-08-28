Рейтинг@Mail.ru
В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250828/v-tushenii-pozhara-pod-sevastopolem-zadeystvovali-bespilotniki-i-vertolet-1149055968.html
В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет
В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет - РИА Новости Крым, 28.08.2025
В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет
Вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю участвует в тушении пожара близ поселка Сахарная в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T18:52
2025-08-28T18:52
севастополь
мчс севастополя
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости севастополя
сахарная головка
происшествия
пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149055857_0:0:1142:642_1920x0_80_0_0_ca1d343d5a5334c96a6a32913020d703.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю участвует в тушении пожара близ поселка Сахарная в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем под Севастополем. На месте работают 117 человек и 29 единиц техники.Кроме того, привлекалось подразделение беспилотных авиационных систем МЧС России по Севастополю. С воздуха с помощью дрона специалистам удалось обнаружить шесть очагов.Благодаря полученным данным, оперативности и слаженности огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на жилые и хозяйственные постройки. Сейчас пожар локализован, продолжается проливка территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250828/70-gektarov-sukhoy-travy-goryat-pod-simferopolem--veter-razgonyaet-ogon-1149054206.html
севастополь
сахарная головка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149055857_111:0:1058:710_1920x0_80_0_0_6f76f56015c660e3fdee730b2c72c925.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, мчс севастополя, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости севастополя, сахарная головка, происшествия, пожар
В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет

В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет

18:52 28.08.2025
 
© МЧС РоссииПожар под Севастополем
Пожар под Севастополем
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю участвует в тушении пожара близ поселка Сахарная в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем под Севастополем. На месте работают 117 человек и 29 единиц техники.
"Задействовался вертолет МЧС России Ми-8: он произвел 7 сбросов воды, по 3 тонны каждый", – сказано в сообщении.
Кроме того, привлекалось подразделение беспилотных авиационных систем МЧС России по Севастополю. С воздуха с помощью дрона специалистам удалось обнаружить шесть очагов.
Благодаря полученным данным, оперативности и слаженности огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на жилые и хозяйственные постройки. Сейчас пожар локализован, продолжается проливка территорий.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар в Симферопольском районе
18:16
70 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
 
СевастопольМЧС СевастополяМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости СевастополяСахарная ГоловкаПроисшествияПожар
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:31Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ
19:10Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
18:52В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет
18:38Крымский мост открыт для проезда
18:35Морской транспорт Севастополя возобновил работу
18:31Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции
18:1670 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
18:04В Севастополе закрыли рейд
17:59Крымский мост закрыт для движения
17:42Неизвестный устроил ДТП на трассе Ялта – Севастополь: пострадали пятеро
17:31Оператор ВГТРК подорвался на мине в Курской области
17:14В Севастополе учителям повысят зарплату
16:43В Евпатории раскрыли серию краж из гостиниц
16:09На Украине заявили о мощных прилетах по заводу Baykaktar в Киеве
15:55Сотрудники "Крымгазсетей" пойдут под суд после смерти жителя Феодосии
15:28Суд вынес приговор "черному копателю" за разграбление Херсонеса
15:22Крымский мост: выезда с полуострова ждут более 1500 машин
15:10В горах Кабардино-Балкарии российских альпинистов завалило камнями
14:46Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
14:35Черноморский флот пополнился двумя новыми боевыми кораблями
Лента новостейМолния