В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю участвует в тушении пожара близ поселка Сахарная в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем под Севастополем. На месте работают 117 человек и 29 единиц техники.Кроме того, привлекалось подразделение беспилотных авиационных систем МЧС России по Севастополю. С воздуха с помощью дрона специалистам удалось обнаружить шесть очагов.Благодаря полученным данным, оперативности и слаженности огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на жилые и хозяйственные постройки. Сейчас пожар локализован, продолжается проливка территорий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
