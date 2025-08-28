https://crimea.ria.ru/20250828/v-tushenii-pozhara-pod-sevastopolem-zadeystvovali-bespilotniki-i-vertolet-1149055968.html

В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет

В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет - РИА Новости Крым, 28.08.2025

В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет

Вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю участвует в тушении пожара близ поселка Сахарная в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым, 28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Вертолет МЧС России и подразделение беспилотных авиационных систем МЧС РФ по Севастополю участвует в тушении пожара близ поселка Сахарная в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем под Севастополем. На месте работают 117 человек и 29 единиц техники.Кроме того, привлекалось подразделение беспилотных авиационных систем МЧС России по Севастополю. С воздуха с помощью дрона специалистам удалось обнаружить шесть очагов.Благодаря полученным данным, оперативности и слаженности огнеборцев удалось предотвратить распространение огня на жилые и хозяйственные постройки. Сейчас пожар локализован, продолжается проливка территорий.

