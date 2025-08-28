Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"

https://crimea.ria.ru/20250828/pod-sevastopolem-tushat-pozhar-v-shest-tysyach-kvadratov-1149045191.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем вблизи поселка Сахарная Головка под Севастополем. Об этом сообщили в главке МЧС России по городу."Пожар близ поселка Сахарная головка тушат силы МЧС России по Севастополю", – сказано в сообщении.Информация о возгорании поступила в 12:05, в районе поселка горит сухая растительность.Кроме того, в четверг стало известно, что на территории Геленджикского лесничества площадь возгорания увеличилась до 14 гектаров. Пожар в лесном массиве в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушилиВ Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"

