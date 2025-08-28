Рейтинг@Mail.ru
Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем вблизи поселка Сахарная Головка под Севастополем. Об этом сообщили в главке МЧС России по... РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем вблизи поселка Сахарная Головка под Севастополем. Об этом сообщили в главке МЧС России по городу."Пожар близ поселка Сахарная головка тушат силы МЧС России по Севастополю", – сказано в сообщении.Информация о возгорании поступила в 12:05, в районе поселка горит сухая растительность.Кроме того, в четверг стало известно, что на территории Геленджикского лесничества площадь возгорания увеличилась до 14 гектаров. Пожар в лесном массиве в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.
Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"

Под Севастополем горит 6000 "квадратов" сухой растительности в поселке Сахарная Головка

13:30 28.08.2025 (обновлено: 13:34 28.08.2025)
 
© МЧС СевастополяПожар под Севастополем
Пожар под Севастополем
© МЧС Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем вблизи поселка Сахарная Головка под Севастополем. Об этом сообщили в главке МЧС России по городу.
"Пожар близ поселка Сахарная головка тушат силы МЧС России по Севастополю", – сказано в сообщении.
Информация о возгорании поступила в 12:05, в районе поселка горит сухая растительность.
"Предварительно, охвачена площадь в шесть тысяч квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. Ситуация на контроле", – добавили в МЧС.
Кроме того, в четверг стало известно, что на территории Геленджикского лесничества площадь возгорания увеличилась до 14 гектаров. Пожар в лесном массиве в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.
