Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов" - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем вблизи поселка Сахарная Головка под Севастополем. Об этом сообщили в главке МЧС России по... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T13:30
2025-08-28T13:30
2025-08-28T13:34
севастополь
новости севастополя
мчс севастополя
происшествия
пожар
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Шесть тысяч квадратных метров сухой растительности объяты пламенем вблизи поселка Сахарная Головка под Севастополем. Об этом сообщили в главке МЧС России по городу."Пожар близ поселка Сахарная головка тушат силы МЧС России по Севастополю", – сказано в сообщении.Информация о возгорании поступила в 12:05, в районе поселка горит сухая растительность.Кроме того, в четверг стало известно, что на территории Геленджикского лесничества площадь возгорания увеличилась до 14 гектаров. Пожар в лесном массиве в районе села Криница произошел утром 28 августа после падения обломков вражеского дрона. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 туриста заблокированы лесным пожаром под Геленджиком Большой ландшафтный пожар под Симферополем потушилиВ Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"
Под Севастополем тушат пожар в шесть тысяч "квадратов"
Под Севастополем горит 6000 "квадратов" сухой растительности в поселке Сахарная Головка
13:30 28.08.2025 (обновлено: 13:34 28.08.2025)