Беспилотники сбили над Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили вечером в четверг силы российской ПВО над Черным морем. Всего за полтора часа были уничтожены пять украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.По два беспилотника сбили над акваторией Черного моря и территорией Курской области, один – над Брянской областью, перечислили в военном ведомстве РФ.Днем в четверг украинский дрон был уничтожен над Крымом.В ночь на четверг были сбиты 102 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности уничтожены: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18дронов – над территорией Краснодарского края, 11 беспилотников – над территорией Республики Крым, по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, один беспилотник – над акваторией Азовского моря.
черное море, новости, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон)
22:00 28.08.2025 (обновлено: 22:06 28.08.2025)