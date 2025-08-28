https://crimea.ria.ru/20250828/bespilotniki-sbili-nad-chernym-morem-1149060179.html

Беспилотники сбили над Черным морем

Два украинских беспилотника сбили вечером в четверг силы российской ПВО над Черным морем. Всего за полтора часа были уничтожены пять украинских дронов. Об этом... РИА Новости Крым, 28.08.2025

2025-08-28T22:00

2025-08-28T22:00

2025-08-28T22:06

черное море

новости

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили вечером в четверг силы российской ПВО над Черным морем. Всего за полтора часа были уничтожены пять украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.По два беспилотника сбили над акваторией Черного моря и территорией Курской области, один – над Брянской областью, перечислили в военном ведомстве РФ.Днем в четверг украинский дрон был уничтожен над Крымом.В ночь на четверг были сбиты 102 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности уничтожены: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18дронов – над территорией Краснодарского края, 11 беспилотников – над территорией Республики Крым, по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, один беспилотник – над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

2025

