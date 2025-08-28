Рейтинг@Mail.ru
Беспилотники сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 28.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250828/bespilotniki-sbili-nad-chernym-morem-1149060179.html
Беспилотники сбили над Черным морем
Беспилотники сбили над Черным морем - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Беспилотники сбили над Черным морем
Два украинских беспилотника сбили вечером в четверг силы российской ПВО над Черным морем. Всего за полтора часа были уничтожены пять украинских дронов.
2025-08-28T22:00
2025-08-28T22:06
черное море
новости
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140034660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f1a6c3a9137eec9ac60c5d3c6d68a24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили вечером в четверг силы российской ПВО над Черным морем. Всего за полтора часа были уничтожены пять украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.По два беспилотника сбили над акваторией Черного моря и территорией Курской области, один – над Брянской областью, перечислили в военном ведомстве РФ.Днем в четверг украинский дрон был уничтожен над Крымом.В ночь на четверг были сбиты 102 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности уничтожены: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18дронов – над территорией Краснодарского края, 11 беспилотников – над территорией Республики Крым, по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, один беспилотник – над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
Беспилотники сбили над Черным морем

Над Черным морем сбили два беспилотника

22:00 28.08.2025 (обновлено: 22:06 28.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили вечером в четверг силы российской ПВО над Черным морем. Всего за полтора часа были уничтожены пять украинских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"C 19:30 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.

По два беспилотника сбили над акваторией Черного моря и территорией Курской области, один – над Брянской областью, перечислили в военном ведомстве РФ.
Днем в четверг украинский дрон был уничтожен над Крымом.
В ночь на четверг были сбиты 102 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности уничтожены: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18дронов – над территорией Краснодарского края, 11 беспилотников – над территорией Республики Крым, по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, один беспилотник – над акваторией Азовского моря.
