Над Крымом отработала ПВО

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили силы российской ПВО над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на четверг были сбиты 102 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности уничтожены: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18дронов – над территорией Краснодарского края, 11 беспилотников – над территорией Республики Крым, по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, один беспилотник – над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую областьВ Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛАЖителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона

