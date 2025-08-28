Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 28.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250828/nad-krymom-otrabotala-pvo-1149057710.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Над Крымом отработала ПВО
Два украинских беспилотника сбили силы российской ПВО над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2025-08-28T19:47
2025-08-28T20:05
новости
крым
пво
министерство обороны рф
белгородская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/08/1140944682_0:222:2886:1845_1920x0_80_0_0_350ef59fe2d2384e604ebb59c54c48b8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили силы российской ПВО над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на четверг были сбиты 102 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности уничтожены: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18дронов – над территорией Краснодарского края, 11 беспилотников – над территорией Республики Крым, по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, один беспилотник – над акваторией Азовского моря.
крым
белгородская область
новости, крым, пво, министерство обороны рф, белгородская область
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбили беспилотник

19:47 28.08.2025 (обновлено: 20:05 28.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили силы российской ПВО над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 14:30 до 15:40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один – над территорией Республики Крым, один – над территорией Белгородской области", – сказано в сообщении.
В ночь на четверг были сбиты 102 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности уничтожены: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18дронов – над территорией Краснодарского края, 11 беспилотников – над территорией Республики Крым, по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, один беспилотник – над акваторией Азовского моря.
НовостиКрымПВОМинистерство обороны РФБелгородская область
 
Лента новостейМолния