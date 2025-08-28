https://crimea.ria.ru/20250828/nad-krymom-otrabotala-pvo-1149057710.html
Над Крымом отработала ПВО
Два украинских беспилотника сбили силы российской ПВО над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T19:47
2025-08-28T19:47
2025-08-28T20:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника сбили силы российской ПВО над Крымом и Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на четверг были сбиты 102 беспилотника ВСУ над регионами России. В частности уничтожены: 22 БПЛА – над акваторией Черного моря, по 21 БПЛА – над территориями Ростовской и Самарской областей, 18дронов – над территорией Краснодарского края, 11 беспилотников – над территорией Республики Крым, по три – над территориями Воронежской и Саратовской областей, два БПЛА – над территорией Волгоградской области, один беспилотник – над акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре поезда задерживаются из-за атаки БПЛА на Волгоградскую областьВ Геленджике эвакуировали базу отдыха после падения обломков БПЛАЖителей 50 домов эвакуировали в Ростовской области из-за упавшего дрона
19:47 28.08.2025 (обновлено: 20:05 28.08.2025)