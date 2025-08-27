https://crimea.ria.ru/20250827/tavride-pyat-let-glavnaya-dorozhnaya-arteriya-kryma-otmechaet-yubiley-1148986990.html
"Тавриде" пять лет: главная дорожная артерия Крыма отмечает юбилей
"Тавриде" пять лет: главная дорожная артерия Крыма отмечает юбилей - РИА Новости Крым, 27.08.2025
"Тавриде" пять лет: главная дорожная артерия Крыма отмечает юбилей
27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T07:39
2025-08-27T07:39
2025-08-27T07:39
инфографика
трасса таврида
праздники и памятные даты
дороги крыма
видео
крым
благоустройство
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148987333_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7a689c423f4843f1e87466f677ee0d6f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой составляет 250 километров – от Керчи до Севастополя."Таврида" не просто сокращает время путешествий по полуострову – она стала ключевой артерией, по которой ежедневно проходят около 14 тысяч автомобилей. Эта магистраль формирует новый ритм жизни региона, облегчая транспортировку товаров, развитие логистики и коммуникаций между городами.Все ключевые показатели и особенности магистрали – в нашем видео и инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпингВ Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морюКачество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148987333_127:0:1087:720_1920x0_80_0_0_32c5d028649914665509f78b923cf269.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
трасса таврида, праздники и памятные даты, дороги крыма, видео, крым, благоустройство, логистика, инфографика
"Тавриде" пять лет: главная дорожная артерия Крыма отмечает юбилей
Главной магистрали Крымского полуострова "Тавриде" исполняется 5 лет