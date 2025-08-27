Рейтинг@Mail.ru
"Тавриде" пять лет: главная дорожная артерия Крыма отмечает юбилей
"Тавриде" пять лет: главная дорожная артерия Крыма отмечает юбилей
"Тавриде" пять лет: главная дорожная артерия Крыма отмечает юбилей
"Тавриде" пять лет: главная дорожная артерия Крыма отмечает юбилей
27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой...
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой составляет 250 километров – от Керчи до Севастополя."Таврида" не просто сокращает время путешествий по полуострову – она стала ключевой артерией, по которой ежедневно проходят около 14 тысяч автомобилей. Эта магистраль формирует новый ритм жизни региона, облегчая транспортировку товаров, развитие логистики и коммуникаций между городами.Все ключевые показатели и особенности магистрали – в нашем видео и инфографике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпингВ Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морюКачество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ
"Тавриде" пять лет: главная дорожная артерия Крыма отмечает юбилей

Главной магистрали Крымского полуострова "Тавриде" исполняется 5 лет

07:39 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. 27 августа 2020 года президент России Владимир Путин торжественно открыл главную магистраль Крымского полуострова – трассу "Таврида", протяженность которой составляет 250 километров – от Керчи до Севастополя.
"Таврида" не просто сокращает время путешествий по полуострову – она стала ключевой артерией, по которой ежедневно проходят около 14 тысяч автомобилей. Эта магистраль формирует новый ритм жизни региона, облегчая транспортировку товаров, развитие логистики и коммуникаций между городами.
Все ключевые показатели и особенности магистрали – в нашем видео и инфографике.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг
В Крыму к 2030 году построят четыре съезда с трассы "Таврида" к морю
Качество дорог в Крыму: эксперт назвал трассу "Таврида" примером для РФ
 
