Рейтинг@Mail.ru
На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг - РИА Новости Крым, 26.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250626/na-trasse-tavrida-otkroyut-pervyy-v-krymu-avtokemping-1147515455.html
На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг
На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг - РИА Новости Крым, 26.06.2025
На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг
На трассе "Таврида", на 54-м километре от Крымского моста в сторону Симферополя, откроют первый в республике автокемпинг при автозаправочном комплексе. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2025
2025-06-26T20:05
2025-06-26T20:05
сергей ганзий
новости
новости крыма
отдых
отдых в крыму
трасса таврида
автокемпинг
минкурортов крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144388420_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2b8c877044c39f36a7c18a955930478e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида", на 54-м километре от Крымского моста в сторону Симферополя, откроют первый в республике автокемпинг при автозаправочном комплексе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Кемпостоянка оборудована шестью парковочными местами. На площадке предусмотрены подключения к электроэнергии, подача чистой воды, система слива канализационных и биологических отходов, контейнеры для мусора, освещение и санузел.Для удобства автотуристов на территории автозаправочного комплекса также расположены ресторан быстрого питания, фонтан, прогулочные дорожки, а также детская и спортивная площадки.По словам Сергея Ганзия, открытие автокемпинга – это только первый шаг в развитии полноценной инфраструктуры для автотуристов. Если площадка будет пользоваться спросом, то в Крыму продолжат развивать эту сферу.Министр добавил, что сегодня на территории республики уже действуют 24 кемпинга, а также подготовлены 7 инвестиционных площадок под новые проекты.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала, что в Крыму ожидают увеличения турпотока на треть. Жилье на июль и август практически полностью забронировано. Она добавила, что с каждым годом растет популярность автотуризма. Для Крыма это особенно актуально, так как на личном транспорте туристы буквально за несколько дней могут посетить самые знаковые места полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуРоссияне выбирают для отдыха малые города Крыма
https://crimea.ria.ru/20250626/v-rossii-vvedeny-shtrafy-dlya-neattestovannykh-ekskursovodov-1147513738.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/16/1144388420_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_aeb48eac5538b6c4f90b2bf4b54b24bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей ганзий, новости, новости крыма, отдых, отдых в крыму, трасса таврида, автокемпинг, минкурортов крыма
На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг

Отдых на колесах с благами цивилизации - в Крыму запустят первый автокемпинг

20:05 26.06.2025
 
Дорога
Дорога
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида", на 54-м километре от Крымского моста в сторону Симферополя, откроют первый в республике автокемпинг при автозаправочном комплексе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

"Такого нет во всей Российской Федерации. Эта площадка разработана по всем ГОСТам и по всем правилам, которые предъявляются для таких площадок", – добавил он.

Кемпостоянка оборудована шестью парковочными местами. На площадке предусмотрены подключения к электроэнергии, подача чистой воды, система слива канализационных и биологических отходов, контейнеры для мусора, освещение и санузел.
Для удобства автотуристов на территории автозаправочного комплекса также расположены ресторан быстрого питания, фонтан, прогулочные дорожки, а также детская и спортивная площадки.
По словам Сергея Ганзия, открытие автокемпинга – это только первый шаг в развитии полноценной инфраструктуры для автотуристов. Если площадка будет пользоваться спросом, то в Крыму продолжат развивать эту сферу.

"Спрос на это точно будет, потому что основная часть туристского потока приходится именно на автотуризм", – подчеркнул он.

Министр добавил, что сегодня на территории республики уже действуют 24 кемпинга, а также подготовлены 7 инвестиционных площадок под новые проекты.
Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала, что в Крыму ожидают увеличения турпотока на треть. Жилье на июль и август практически полностью забронировано. Она добавила, что с каждым годом растет популярность автотуризма. Для Крыма это особенно актуально, так как на личном транспорте туристы буквально за несколько дней могут посетить самые знаковые места полуострова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%
Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 году
Россияне выбирают для отдыха малые города Крыма
В карадагском природном заповеднике - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
18:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов
 
Сергей ГанзийНовостиНовости КрымаОтдыхОтдых в КрымуТрасса ТавридаАвтокемпингМинкурортов Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15При каких болезнях нельзя содержать под стражей: в РФ расширили список
20:41Путин присвоил наименование "гвардейский" Севастопольскому авиаполку
20:36Ярмарка вакансий для ветеранов СВО пройдет в Симферополе
20:12Крымский мост сейчас: время ожидания два часа
20:05На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг
19:53Огонь прошел 20 га: крупный пожар в Кировском районе Крыма ликвидирован
19:38Открытый грабеж - Путин о заморозке активов РФ на Западе
19:15Поезда в Крым на лето: сколько курсирует составов и есть ли билеты
18:45В России введены штрафы для неаттестованных экскурсоводов
18:28Строительство экотехнопарка в Сакском районе вышло на финишную прямую
17:55Пожар вспыхнул возле "Неаполя Скифского" в Симферополе - что известно
17:32В Севастополе будут проверять использование участков земли по назначению
17:02Состоялся новый обмен пленными между Россией и Украиной 0:20
17:02Город Саки стал лидером по загруженности номеров в Крыму
16:50Пожар в Кировском районе - площадь возгорания удвоилась
16:30Часть Феодосии на пять дней останется без газа
16:15Крупный пожар в Кировском районе Крыма - что известно
16:02Лжепарковщики появились возле "Ласточкиного гнезда" в Ялте
15:49В Крыму продлили ограничение на посещение лесов
15:31Подрядчик затормозил стройку школы в Симферополе
Лента новостейМолния