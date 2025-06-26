https://crimea.ria.ru/20250626/na-trasse-tavrida-otkroyut-pervyy-v-krymu-avtokemping-1147515455.html

На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг

На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг - РИА Новости Крым, 26.06.2025

На трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпинг

На трассе "Таврида", на 54-м километре от Крымского моста в сторону Симферополя, откроют первый в республике автокемпинг при автозаправочном комплексе. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2025

2025-06-26T20:05

2025-06-26T20:05

2025-06-26T20:05

сергей ганзий

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минкурортов крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июня – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида", на 54-м километре от Крымского моста в сторону Симферополя, откроют первый в республике автокемпинг при автозаправочном комплексе. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.Кемпостоянка оборудована шестью парковочными местами. На площадке предусмотрены подключения к электроэнергии, подача чистой воды, система слива канализационных и биологических отходов, контейнеры для мусора, освещение и санузел.Для удобства автотуристов на территории автозаправочного комплекса также расположены ресторан быстрого питания, фонтан, прогулочные дорожки, а также детская и спортивная площадки.По словам Сергея Ганзия, открытие автокемпинга – это только первый шаг в развитии полноценной инфраструктуры для автотуристов. Если площадка будет пользоваться спросом, то в Крыму продолжат развивать эту сферу.Министр добавил, что сегодня на территории республики уже действуют 24 кемпинга, а также подготовлены 7 инвестиционных площадок под новые проекты.Ранее эксперт в области туризма Людмила Бабий рассказала, что в Крыму ожидают увеличения турпотока на треть. Жилье на июль и август практически полностью забронировано. Она добавила, что с каждым годом растет популярность автотуризма. Для Крыма это особенно актуально, так как на личном транспорте туристы буквально за несколько дней могут посетить самые знаковые места полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спрос на отдых в Крыму среди туристов этим летом вырос на 40%Турпоток по России может достичь 98 млн поездок в 2025 годуРоссияне выбирают для отдыха малые города Крыма

https://crimea.ria.ru/20250626/v-rossii-vvedeny-shtrafy-dlya-neattestovannykh-ekskursovodov-1147513738.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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