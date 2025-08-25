Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: в очереди полторы сотни машин - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: в очереди полторы сотни машин
Крымский мост сейчас: в очереди полторы сотни машин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130713417_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_e4e08c8b571c191f1ca7c243f476fee8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник начала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Со стороны Тамани очереди на досмотр нет.По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост сейчас: в очереди полторы сотни машин

На Крымском мосту проезда ждут 156 транспортных средств

06:12 25.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник начала собираться очередь со стороны Керчи. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 156 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани очереди на досмотр нет.
По прогнозам, тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября, ждать проезда на Крымском мосту придется до четырех часов.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
