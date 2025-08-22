Рейтинг@Mail.ru
Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив
Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив - РИА Новости Крым, 22.08.2025
Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив
Участница IV Международного детского культурного форума Александра Удовиченко из Симферополя одержала победу в конкурсе детских инициатив в сфере развития... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T20:11
2025-08-22T18:44
симферополь
министерство культуры россии
конкурс
награды
сергей аксенов
ольга любимова
крым
новости крыма
ялта
евпатория
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Участница IV Международного детского культурного форума Александра Удовиченко из Симферополя одержала победу в конкурсе детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, посвященном 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, предложенный Александрой проект "Улицы моего города" предполагает создание сайта и мобильного приложения с интерактивной картой, где будут отмечены улицы Симферополя, названные в честь выдающихся деятелей, внесших вклад в культуру и искусство.В Москве награду юной крымчанке вручила министр культуры России Ольга Любимова."Поздравляю Александру с заслуженной победой! Мы гордимся достижениями талантливых крымчан и всегда поддерживаем нашу молодежь! Желаю новых успехов и достижений!" – написал Аксенов.Всего на конкурс поступила 41 заявка из разных регионов России. В финал вышли четыре проекта, удостоенные дипломов лауреата. Победители, в том числе Александра, получат финансовую поддержку от Министерства культуры России для дальнейшей реализации своих идей. Крым на форуме представляют 12 юных талантов из Симферополя, Ялты, Евпатории, Керчи и Коктебеля – школьники, учащиеся детских школ искусств и Симферопольского музыкального училища имени Чайковского.IV Международный детский культурный форум собрал почти две тысячи участников из всех регионов страны и 17 зарубежных государств, включая Абхазию, Армению, Белоруссию, Турцию, Сербию и Кубу.
симферополь
крым
ялта
евпатория
керчь
коктебель
Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив

Симферопольская школьница стала победителем конкурса детских культурных проектов в Москве

20:11 22.08.2025
 
Александра Удовиченко из Симферополя стала победителем конкурса детских инициатив
Александра Удовиченко из Симферополя стала победителем конкурса детских инициатив
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Участница IV Международного детского культурного форума Александра Удовиченко из Симферополя одержала победу в конкурсе детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, посвященном 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Александре 17 лет, она выпускница Таврической школы-гимназии № 20 имени святителя Луки Крымского, член Малой академии наук, активная участница многих патриотических и краеведческих проектов, конкурсов чтецов, слетов юных журналистов, дипломант и призер значимых фестивалей. В этом году она поступила на исторический факультет Крымского федерального университета имени Вернадского", – рассказал глава Крыма.

По его словам, предложенный Александрой проект "Улицы моего города" предполагает создание сайта и мобильного приложения с интерактивной картой, где будут отмечены улицы Симферополя, названные в честь выдающихся деятелей, внесших вклад в культуру и искусство.
В Москве награду юной крымчанке вручила министр культуры России Ольга Любимова.
"Поздравляю Александру с заслуженной победой! Мы гордимся достижениями талантливых крымчан и всегда поддерживаем нашу молодежь! Желаю новых успехов и достижений!" – написал Аксенов.
Всего на конкурс поступила 41 заявка из разных регионов России. В финал вышли четыре проекта, удостоенные дипломов лауреата. Победители, в том числе Александра, получат финансовую поддержку от Министерства культуры России для дальнейшей реализации своих идей. Крым на форуме представляют 12 юных талантов из Симферополя, Ялты, Евпатории, Керчи и Коктебеля – школьники, учащиеся детских школ искусств и Симферопольского музыкального училища имени Чайковского.
IV Международный детский культурный форум собрал почти две тысячи участников из всех регионов страны и 17 зарубежных государств, включая Абхазию, Армению, Белоруссию, Турцию, Сербию и Кубу.
