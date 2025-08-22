https://crimea.ria.ru/20250822/shkolnitsa-iz-simferopolya-vyigrala-konkurs-kulturnykh-initsiativ-1148918815.html

Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив

Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив - РИА Новости Крым, 22.08.2025

Школьница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициатив

Участница IV Международного детского культурного форума Александра Удовиченко из Симферополя одержала победу в конкурсе детских инициатив в сфере развития... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T20:11

2025-08-22T20:11

2025-08-22T18:44

симферополь

министерство культуры россии

конкурс

награды

сергей аксенов

ольга любимова

крым

новости крыма

ялта

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148918701_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_50f42e73aebc0b3fc9b050a06b089a30.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Участница IV Международного детского культурного форума Александра Удовиченко из Симферополя одержала победу в конкурсе детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, посвященном 80-летию Великой Победы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.По его словам, предложенный Александрой проект "Улицы моего города" предполагает создание сайта и мобильного приложения с интерактивной картой, где будут отмечены улицы Симферополя, названные в честь выдающихся деятелей, внесших вклад в культуру и искусство.В Москве награду юной крымчанке вручила министр культуры России Ольга Любимова."Поздравляю Александру с заслуженной победой! Мы гордимся достижениями талантливых крымчан и всегда поддерживаем нашу молодежь! Желаю новых успехов и достижений!" – написал Аксенов.Всего на конкурс поступила 41 заявка из разных регионов России. В финал вышли четыре проекта, удостоенные дипломов лауреата. Победители, в том числе Александра, получат финансовую поддержку от Министерства культуры России для дальнейшей реализации своих идей. Крым на форуме представляют 12 юных талантов из Симферополя, Ялты, Евпатории, Керчи и Коктебеля – школьники, учащиеся детских школ искусств и Симферопольского музыкального училища имени Чайковского.IV Международный детский культурный форум собрал почти две тысячи участников из всех регионов страны и 17 зарубежных государств, включая Абхазию, Армению, Белоруссию, Турцию, Сербию и Кубу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские МАФы победили во Всероссийском конкурсе архитектурыБоксер из Севастополя взял бронзу на чемпионате РоссииСпортсменка из Крыма победила на чемпионате мира по тхэквондо в Эмиратах

симферополь

крым

ялта

евпатория

керчь

коктебель

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, министерство культуры россии, конкурс, награды, сергей аксенов, ольга любимова, крым, новости крыма, ялта, евпатория, керчь, коктебель