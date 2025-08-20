Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
Крымский мост сейчас работает штатно, с кубанской стороны путь свободен, а вот со стороны Керчи очередь превышает 1600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T12:33
2025-08-20T12:33
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, с кубанской стороны путь свободен, а вот со стороны Керчи очередь превышает 1600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Автотуристам напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любая машина и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесьСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 1630 машин

12:33 20.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, с кубанской стороны путь свободен, а вот со стороны Керчи очередь превышает 1600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.
"По состоянию 12:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1630 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", - говорится в сообщении.
Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Автотуристам напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любая машина и багаж подлежат проверке.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаКрымский мостСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСитуация на дорогах КрымаКерчьТаманьОчереди на Крымском мосту
 
