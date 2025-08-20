https://crimea.ria.ru/20250820/krymskiy-most-seychas---proezda-zhdat-okolo-4-chasov-1148856014.html

Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов

Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов

Крымский мост сейчас работает штатно, с кубанской стороны путь свободен, а вот со стороны Керчи очередь превышает 1600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 20.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, с кубанской стороны путь свободен, а вот со стороны Керчи очередь превышает 1600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Автотуристам напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любая машина и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесьСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

