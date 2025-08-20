https://crimea.ria.ru/20250820/krymskiy-most-seychas---proezda-zhdat-okolo-4-chasov-1148856014.html
Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
Крымский мост сейчас работает штатно, с кубанской стороны путь свободен, а вот со стороны Керчи очередь превышает 1600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T12:33
2025-08-20T12:33
2025-08-20T12:33
крым
новости крыма
крымский мост
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
ситуация на дорогах крыма
керчь
тамань
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688566_0:126:3193:1922_1920x0_80_0_0_7997650479e0a30343a6cbc6c943db45.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, с кубанской стороны путь свободен, а вот со стороны Керчи очередь превышает 1600 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Через Крымский мост ежедневно проходят 13 тысяч транспортных средств только в одну сторону, сообщил накануне глава Крыма Сергей Аксенов. Автотуристам напоминают, что на транспортном переходе действуют повышенные меры безопасности, любая машина и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесьСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148688566_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e730dd6b69166218c09d6f1dc763feef.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, крымский мост, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма, керчь, тамань, очереди на крымском мосту
Крымский мост сейчас - проезда ждать около 4 часов
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят 1630 машин