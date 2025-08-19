https://crimea.ria.ru/20250819/krymskiy-most-seychas-obstanovka-so-storony-kerchi-uslozhnyaetsya--1148830027.html
Крымский мост сейчас: обстановка со стороны Керчи усложняется
Крымский мост сейчас: обстановка со стороны Керчи усложняется - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Крымский мост сейчас: обстановка со стороны Керчи усложняется
Крымский мост сейчас работает штатно, перед досмотровыми пунктами с керченской стороны стоят более 500 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала... РИА Новости Крым, 19.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, перед досмотровыми пунктами с керченской стороны стоят более 500 авто. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани проезд свободен.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Крымский мост сейчас: обстановка со стороны Керчи усложняется
