https://crimea.ria.ru/20250815/ukraina-ne-poluchit-garantii-bezopasnosti-v-formate-nato--tramp---1148749259.html

Украина не получит гарантии безопасности в формате НАТО – Трамп

Украина не получит гарантии безопасности в формате НАТО – Трамп - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Украина не получит гарантии безопасности в формате НАТО – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с Европой могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате НАТО. Об этом он заявил... РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T16:08

2025-08-15T16:08

2025-08-15T16:08

аляска

владимир путин (политик)

дональд трамп

переговоры путина и трампа

политика

украина

новости

россия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148749496_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_16d84304a80a269f01d4ea913c01f800.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон совместно с Европой могут предоставить Украине гарантии безопасности, но не в формате НАТО. Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета на пути в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.Трамп также заявил, что на саммите с президентом России Владимиром Путиным он намерен обсудить вопрос территорий, но считает, что решение на данный счет должен принять Киев."Эти вопросы будут обсуждаться, но решение должна принять Украина. Думаю, они примут правильное решение. Но я не собираюсь вести переговоры от их имени, я здесь, чтобы посадить всех за стол", – отметил он.Президент США выразил надежду, что предстоящий саммит на Аляске будет результативным. Однако если встреча не принесет прогресса в урегулировании украинского конфликта, то Россию, по его словам, ждут "очень тяжелые экономические последствия".Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча лидеров состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По его словам, Путин и Трамп сперва проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.В переговорах примут участие Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, глава МО РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Они проведут пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров Встреча Путина и Трампа - в чем главная интрига Путин провел совещание перед встречей с Трампом на Аляске

аляска

украина

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аляска, владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры путина и трампа, политика, украина, новости, россия, сша