На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров - РИА Новости Крым, 15.08.2025
На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров
На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров - РИА Новости Крым, 15.08.2025
На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров
В ходе российско-американских переговоров на Аляске Москва предъявит Вашингтону аргументы и изложит свою четкую позицию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров,... РИА Новости Крым, 15.08.2025
сергей лавров
владимир путин (политик)
дональд трамп
переговоры путина и трампа
россия
сша
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В ходе российско-американских переговоров на Аляске Москва предъявит Вашингтону аргументы и изложит свою четкую позицию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что в этом вопросе немало уже сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 11:00 по местному времени (22.20 мск).Накануне президент России Владимир Путин собрал совещание с членами высшего руководства страны, а также представителями правительства и администрации президента. На этой встрече Путин отметил, что нынешняя администрация США предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине, прекратить кризис и выйти на договоренности.
россия
сша
сергей лавров, владимир путин (политик), дональд трамп, переговоры путина и трампа, россия, сша, политика, новости
На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров

На переговорах с США Россия изложит свою понятную и четкую позицию - Лавров

08:08 15.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В ходе российско-американских переговоров на Аляске Москва предъявит Вашингтону аргументы и изложит свою четкую позицию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что в этом вопросе немало уже сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
"Мы никогда не загадываем ничего наперед. Мы знаем, что у нас есть аргументы, у нас есть понятная, четкая позиция. Мы будем ее излагать. Здесь уже немало сделано в ходе визитов Стивена Уиткоффа, президент об этом сказал. Уиткофф выступал от имени президента Трампа. Надеюсь, что мы сегодня продолжим этот очень полезный разговор", - приводит РИА Новости слова Лаврова.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 11:00 по местному времени (22.20 мск).
Накануне президент России Владимир Путин собрал совещание с членами высшего руководства страны, а также представителями правительства и администрации президента. На этой встрече Путин отметил, что нынешняя администрация США предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине, прекратить кризис и выйти на договоренности.
Сергей ЛавровВладимир Путин (политик)Дональд ТрампПереговоры Путина и ТрампаРоссияСШАПолитикаНовости
 
Лента новостейМолния