На Аляске Россия изложит четкую позицию - Лавров

2025-08-15T08:08

2025-08-15T08:08

2025-08-15T07:59

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0f/1148730882_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_760530d3290716106324ba743589becb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. В ходе российско-американских переговоров на Аляске Москва предъявит Вашингтону аргументы и изложит свою четкую позицию, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, отметив, что в этом вопросе немало уже сделано в ходе визитов спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 августа в Анкоридже. По последней информации Белого дома, она начнется в 11:00 по местному времени (22.20 мск).Накануне президент России Владимир Путин собрал совещание с членами высшего руководства страны, а также представителями правительства и администрации президента. На этой встрече Путин отметил, что нынешняя администрация США предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия на Украине, прекратить кризис и выйти на договоренности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиВстреча Путина и Трампа на Аляске - стали известны подробностиРоссия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве - Кремль

