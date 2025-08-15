Рейтинг@Mail.ru
Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные
Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные
Концентрация хлорида водорода в воздухе Армянска ниже предела обнаружения. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Шевцова.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Концентрация хлорида водорода в воздухе Армянска ниже предела обнаружения. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Шевцова.

6 августа председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается, и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы.

По ее данным, отбор проб атмосферного воздуха в ручном режиме проводится на регулярной основе сразу в нескольких точках городского округа.

В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению химических веществ в атмосферу.

Крымские власти регулярно в жаркие летние дни посещают химические предприятия на севере Крыма и докладывают о ситуации.
крым
армянск
Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные

На севере Крыма концентрация хлорида водорода в воздухе ниже предела обнаружения - власти

18:53 15.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Концентрация хлорида водорода в воздухе Армянска ниже предела обнаружения. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Шевцова.
6 августа председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается, и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы.
"На территории Армянска концентрация хлорида водорода в атмосферном воздухе ниже предела обнаружения (менее 0,04 при ПДК (предельно допустимая концентрация - ред..) 0,2). В селе Перекоп максимальная концентрация хлорида водорода в атмосферном воздухе составила 0,125 мг/куб.м (при ПДК 0,2)", - уточнила министр.
По ее данным, отбор проб атмосферного воздуха в ручном режиме проводится на регулярной основе сразу в нескольких точках городского округа.
В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению химических веществ в атмосферу.
Крымские власти регулярно в жаркие летние дни посещают химические предприятия на севере Крыма и докладывают о ситуации.
