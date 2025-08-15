https://crimea.ria.ru/20250815/chistota-vozdukha-v-armyanske--aktualnye-dannye-1148753546.html

Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные

Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Чистота воздуха в Армянске – актуальные данные

Концентрация хлорида водорода в воздухе Армянска ниже предела обнаружения. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Шевцова. РИА Новости Крым, 15.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Концентрация хлорида водорода в воздухе Армянска ниже предела обнаружения. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Ольга Шевцова.6 августа председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается, и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы.По ее данным, отбор проб атмосферного воздуха в ручном режиме проводится на регулярной основе сразу в нескольких точках городского округа.В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению химических веществ в атмосферу.Крымские власти регулярно в жаркие летние дни посещают химические предприятия на севере Крыма и докладывают о ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

