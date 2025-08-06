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Аномальная жара в Крыму: что происходит с кислотонакопителем в Армянске - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Аномальная жара в Крыму: что происходит с кислотонакопителем в Армянске
Аномальная жара в Крыму: что происходит с кислотонакопителем в Армянске - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Аномальная жара в Крыму: что происходит с кислотонакопителем в Армянске
Из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Об... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T10:42
2025-08-06T11:09
армянск
новости крыма
завод "крымский титан"
происшествия
выброс химических веществ в атмосферу в армянске
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, отметив, что ситуация находится под его личным контролем.По информации председателя Совмина, руководство завода уже приняло меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду.Так, работает цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель поступает около 80 тысяч "кубов" пресной воды и свыше тонны известковой суспензии – это снижает интенсивность испарения. Сейчас уровень жидкости в накопителе является оптимальным, уточнил Гоцанюк.Содержание хлорида водорода в воздухе находится в пределах допустимой нормы и не превышает 0,075 мг/м³, а показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения. В ближайших селах региона – Волошино и Суворово – также нет превышения, заверил председатель Совмина.В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению химических веществ в атмосферу.Крымские власти регулярно в жаркие летние дни посещают химические предприятия на севере Крыма и докладывают о ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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армянск, новости крыма, завод "крымский титан", происшествия, выброс химических веществ в атмосферу в армянске
Аномальная жара в Крыму: что происходит с кислотонакопителем в Армянске

На севере Крыма из-за жары испаряются химические вещества из кислотонакопителя

10:42 06.08.2025 (обновлено: 11:09 06.08.2025)
 
© РИА Новости КрымХимический завод "Крымский титан"
Химический завод Крымский титан - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, отметив, что ситуация находится под его личным контролем.

"В связи с высокой температурой воздуха содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске значительно нагревается, что способствует интенсивному испарению химических веществ. Ситуация находится под моим личным контролем", – проинформировал Гоцанюк.

По информации председателя Совмина, руководство завода уже приняло меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду.
Так, работает цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель поступает около 80 тысяч "кубов" пресной воды и свыше тонны известковой суспензии – это снижает интенсивность испарения. Сейчас уровень жидкости в накопителе является оптимальным, уточнил Гоцанюк.

"Контроль за состоянием атмосферного воздуха осуществляет ГАУ РК "Центр лабораторного анализа и технических измерений". В городе работает стационарный круглосуточный пост наблюдения, оснащенный современным оборудованием", – добавил он.

Содержание хлорида водорода в воздухе находится в пределах допустимой нормы и не превышает 0,075 мг/м³, а показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения. В ближайших селах региона – Волошино и Суворово – также нет превышения, заверил председатель Совмина.
В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению химических веществ в атмосферу.
Крымские власти регулярно в жаркие летние дни посещают химические предприятия на севере Крыма и докладывают о ситуации.
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