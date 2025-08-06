https://crimea.ria.ru/20250806/anomalnaya-zhara-v-krymu-chto-proiskhodit-s-kislotonakopitelem-v-armyanske-1148521525.html

Аномальная жара в Крыму: что происходит с кислотонакопителем в Армянске

Аномальная жара в Крыму: что происходит с кислотонакопителем в Армянске - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Аномальная жара в Крыму: что происходит с кислотонакопителем в Армянске

Из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Об... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T10:42

2025-08-06T10:42

2025-08-06T11:09

армянск

новости крыма

завод "крымский титан"

происшествия

выброс химических веществ в атмосферу в армянске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123275021_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d56fb8d6ad835e49272e1c5ed3417d1e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк, отметив, что ситуация находится под его личным контролем.По информации председателя Совмина, руководство завода уже приняло меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду.Так, работает цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель поступает около 80 тысяч "кубов" пресной воды и свыше тонны известковой суспензии – это снижает интенсивность испарения. Сейчас уровень жидкости в накопителе является оптимальным, уточнил Гоцанюк.Содержание хлорида водорода в воздухе находится в пределах допустимой нормы и не превышает 0,075 мг/м³, а показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения. В ближайших селах региона – Волошино и Суворово – также нет превышения, заверил председатель Совмина.В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению химических веществ в атмосферу.Крымские власти регулярно в жаркие летние дни посещают химические предприятия на севере Крыма и докладывают о ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20190817/1117169254.html

армянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армянск, новости крыма, завод "крымский титан", происшествия, выброс химических веществ в атмосферу в армянске