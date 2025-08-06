https://crimea.ria.ru/20250806/ispareniya-kislotonakopitelya-v-armyanske--svezhie-dannye-po-chistote-vozdukha-1148540675.html

Испарения кислотонакопителя в Армянске – свежие данные по чистоте воздуха

Испарения кислотонакопителя в Армянске – свежие данные по чистоте воздуха - РИА Новости Крым, 06.08.2025

Испарения кислотонакопителя в Армянске – свежие данные по чистоте воздуха

Концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы. Об этом сообщили в республиканском министерстве экологии и... РИА Новости Крым, 06.08.2025

2025-08-06T19:11

2025-08-06T19:11

2025-08-06T19:11

крым

армянск

завод "крымский титан"

выброс химических веществ в атмосферу в армянске

экология

минэкологии крыма

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы. Об этом сообщили в республиканском министерстве экологии и природных ресурсов.В среду председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается, и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются.Как отметили в минэкологии Крыма, в городе и селе Перекоп работают стационарные круглосуточные посты наблюдения. Они измеряют концентрацию химических веществ в автоматическом режиме ежесуточно и в режиме мгновенных измерений передаются данные и усредняющие значения за 20-минутный интервал времени.Специалисты на постах проводят измерения количества оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы. Показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения, отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что руководство завода приняло меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду. На территории предприятия работает цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель подается около 80 тысяч кубометров пресной воды и порядка 1,2 тонны известковой суспензии для минимизации испарения. На сегодняшний день уровень жидкости в накопителе оптимальный и составляет 1,50 метра.В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению химических веществ в атмосферу.Крымские власти регулярно в жаркие летние дни посещают химические предприятия на севере Крыма и докладывают о ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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