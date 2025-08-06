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Испарения кислотонакопителя в Армянске – свежие данные по чистоте воздуха - РИА Новости Крым, 06.08.2025
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Испарения кислотонакопителя в Армянске – свежие данные по чистоте воздуха
Испарения кислотонакопителя в Армянске – свежие данные по чистоте воздуха - РИА Новости Крым, 06.08.2025
Испарения кислотонакопителя в Армянске – свежие данные по чистоте воздуха
Концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы. Об этом сообщили в республиканском министерстве экологии и... РИА Новости Крым, 06.08.2025
2025-08-06T19:11
2025-08-06T19:11
крым
армянск
завод "крымский титан"
выброс химических веществ в атмосферу в армянске
экология
минэкологии крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы. Об этом сообщили в республиканском министерстве экологии и природных ресурсов.В среду председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается, и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются.Как отметили в минэкологии Крыма, в городе и селе Перекоп работают стационарные круглосуточные посты наблюдения. Они измеряют концентрацию химических веществ в автоматическом режиме ежесуточно и в режиме мгновенных измерений передаются данные и усредняющие значения за 20-минутный интервал времени.Специалисты на постах проводят измерения количества оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы. Показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения, отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что руководство завода приняло меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду. На территории предприятия работает цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель подается около 80 тысяч кубометров пресной воды и порядка 1,2 тонны известковой суспензии для минимизации испарения. На сегодняшний день уровень жидкости в накопителе оптимальный и составляет 1,50 метра.В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению химических веществ в атмосферу.Крымские власти регулярно в жаркие летние дни посещают химические предприятия на севере Крыма и докладывают о ситуации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, армянск, завод "крымский титан", выброс химических веществ в атмосферу в армянске, экология, минэкологии крыма, новости крыма
Испарения кислотонакопителя в Армянске – свежие данные по чистоте воздуха

На севере Крыма концентрация хлорида водорода в воздухе не превышает допустимой нормы

19:11 06.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗавод Титан Армянск
Завод Титан Армянск - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг – РИА Новости Крым. Концентрация хлорида водорода в воздухе на севере Крыма находится в пределах допустимой нормы. Об этом сообщили в республиканском министерстве экологии и природных ресурсов.
В среду председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что из-за жары содержимое кислотонакопителя завода "Титан" в Армянске сильно нагревается, и химические вещества, которые в нем находятся, интенсивно испаряются.
Как отметили в минэкологии Крыма, в городе и селе Перекоп работают стационарные круглосуточные посты наблюдения. Они измеряют концентрацию химических веществ в автоматическом режиме ежесуточно и в режиме мгновенных измерений передаются данные и усредняющие значения за 20-минутный интервал времени.
Специалисты на постах проводят измерения количества оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы. Показатели диоксида серы и сероводорода – ниже предела обнаружения, отметили в ведомстве.
"Измерение содержания хлорида водорода осуществляется в ручном режиме путем выезда и отбора проб. В настоящее время выезды осуществляются два раза в неделю. По результатам проведенных замеров 4 августа в городе Армянске содержание хлорида водорода составляет 0,075 мг/м³, что в пределах установленной предельной допустимой концентрации. Дополнительные замеры, проведенные в селах Волошино и Суворово, также подтвердили отсутствие превышений", - уточнили в профильном министерстве.
Ранее сообщалось, что руководство завода приняло меры по недопущению негативного воздействия на окружающую среду. На территории предприятия работает цех нейтрализации кислых стоков. Ежедневно в накопитель подается около 80 тысяч кубометров пресной воды и порядка 1,2 тонны известковой суспензии для минимизации испарения. На сегодняшний день уровень жидкости в накопителе оптимальный и составляет 1,50 метра.
В конце августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу сернистого ангидрида. Было установлено, что причиной стали испарения содержимого кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Позже выяснилось, что отстойник предприятия значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению химических веществ в атмосферу.
Крымские власти регулярно в жаркие летние дни посещают химические предприятия на севере Крыма и докладывают о ситуации.
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КрымАрмянскЗавод "Крымский Титан"Выброс химических веществ в атмосферу в АрмянскеЭкологияМинэкологии КрымаНовости Крыма
 
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