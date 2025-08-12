Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто

https://crimea.ria.ru/20250812/krymskiy-most-utrom-vo-vtornik---v-ocheredi--1148660114.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник проезда с обеих сторон ждут 360 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

