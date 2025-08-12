Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250812/krymskiy-most-utrom-vo-vtornik---v-ocheredi--1148660114.html
Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто
Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто
На Крымском мосту утром во вторник проезда с обеих сторон ждут 360 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T06:06
2025-08-12T06:07
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
керчь
тамань
транспорт
логистика
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783268_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_71c6af580a01556c4d39e52409060f3f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник проезда с обеих сторон ждут 360 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250810/novyy-avtobusnyy-marshrut-soedinil-sevastopol-i-astrakhan-1148626702.html
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783268_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_4a4c145b2f63a5832f354c0347fdba92.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, керчь, тамань, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто

На Крымском мосту очереди ждут 360 автомобилей

06:06 12.08.2025 (обновлено: 06:07 12.08.2025)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник проезда с обеих сторон ждут 360 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 210 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи стоят 150 авто", - говорится в сообщении.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Касса автовокзала - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
10 августа, 16:31
Новый автобусный маршрут соединил Севастополь и Астрахань
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуКерчьТаманьТранспортЛогистикаКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:4833 летчика стали Героями России с начала спецоперации
06:28В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты
06:06Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто
00:01Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:17Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
23:03В Севастополе закрыли рейд
22:51Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день
22:23Из-за жары могут образовываться тромбы – предупреждение кардиолога
22:06Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу
21:39Встреча Путина и Трампа на Аляске: что будут решать президенты
21:18На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
21:02За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
20:41Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным
20:13Еще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды
19:59Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
19:40Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека"
19:25Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда
19:12В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА
19:01Движение транспорта на въезде в Симферополь возобновили
Лента новостейМолния