Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда

2025-08-11T08:18

2025-08-11T08:18

2025-08-11T08:19

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

крым

новости крыма

керчь

тамань

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник продолжает расти очередь, по состоянию на 8:00 с обеих сторон проезда ждут порядка 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В очереди со стороны Керчи ждут проезда 360 транспортных средств.Таким образом, за два часа очередь выросла на 500 автомобилей с обеих сторон.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

