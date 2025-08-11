Крымский мост сейчас – сколько ждать проезда
Крымский мост сейчас - в очереди со стороны Тамани находятся 1340 транспортных средств
08:18 11.08.2025 (обновлено: 08:19 11.08.2025)
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в понедельник продолжает расти очередь, по состоянию на 8:00 с обеих сторон проезда ждут порядка 1700 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 1340 транспортных средств. Время ожидания составляет более трех часов", - говорится в сообщении.
В очереди со стороны Керчи ждут проезда 360 транспортных средств.
Таким образом, за два часа очередь выросла на 500 автомобилей с обеих сторон.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Движение по Крымскому мосту может быть приостановлено. Это необходимо в целях безопасности, поскольку этот объект является стратегическим. Военнослужащие и силовики, отвечающие за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
