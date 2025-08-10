https://crimea.ria.ru/20250810/doshkolnik-passazhir-i-voditel-postradali-v-dtp-pod-sevastopolem-1148620338.html

Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем

Детское кресло помогло минимизировать травмы у дошкольника в ДТП под Севастополем. Как сообщают в ГАИ, происшествие случилось на автодороге у села Родное около...

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Детское кресло помогло минимизировать травмы у дошкольника в ДТП под Севастополем. Как сообщают в ГАИ, происшествие случилось на автодороге у села Родное около 9 вечера.В результате дорожно-транспортного происшествия 6-летний пассажир Porshe Cayenne и 29-летний водитель Daewoo Lanos получили телесные повреждения, они оба были доставлены в медицинские учреждения.Как уточнили в Госавтоинспекции, в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнями безопасности, что позволило минимизировать травмы.По факту ДТП с пострадавшими Госавтоинспекция проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человекаВ Севастополе иномарка сбила подростка во двореСдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста

