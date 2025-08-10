Рейтинг@Mail.ru
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
Ситуация на дорогах Крыма
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Детское кресло помогло минимизировать травмы у дошкольника в ДТП под Севастополем. Как сообщают в ГАИ, происшествие случилось на автодороге у села Родное около 9 вечера.В результате дорожно-транспортного происшествия 6-летний пассажир Porshe Cayenne и 29-летний водитель Daewoo Lanos получили телесные повреждения, они оба были доставлены в медицинские учреждения.Как уточнили в Госавтоинспекции, в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнями безопасности, что позволило минимизировать травмы.По факту ДТП с пострадавшими Госавтоинспекция проводит проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человекаВ Севастополе иномарка сбила подростка во двореСдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем

Спасло детское кресло - в ДТП под Севастополем пострадал ребенок

09:48 10.08.2025
 
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. Детское кресло помогло минимизировать травмы у дошкольника в ДТП под Севастополем. Как сообщают в ГАИ, происшествие случилось на автодороге у села Родное около 9 вечера.
"По предварительной информации Госавтоинспекции, вчера, 9 августа, в 20 часов 50 минут на 1 км 100 м а/д "Подъезд к селу Родное" 45-летний водитель автомобиля Porsche Cayenne на левом закруглении дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Daewoo Lanos под управлением 29-летнего водителя", - говорится в сообщении.
В результате дорожно-транспортного происшествия 6-летний пассажир Porshe Cayenne и 29-летний водитель Daewoo Lanos получили телесные повреждения, они оба были доставлены в медицинские учреждения.
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
Дошкольник-пассажир и водитель пострадали в ДТП под Севастополем
Как уточнили в Госавтоинспекции, в момент аварии ребенок находился в детском удерживающем устройстве, был пристегнут ремнями безопасности, что позволило минимизировать травмы.
По факту ДТП с пострадавшими Госавтоинспекция проводит проверку.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферополе в массовом ДТП погиб водитель и пострадали четыре человека
В Севастополе иномарка сбила подростка во дворе
Сдуло ветром на дорогу: на востоке Крыма насмерть сбили велосипедиста
 
