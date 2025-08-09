Рейтинг@Mail.ru
Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий - РИА Новости Крым, 09.08.2025
Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий
Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий
Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий
Такой сильной турбулентности в реальном, а не фейковом мировом информационном поле, как в последний год, не было уже достаточно давно. Поэтому строить в такой... РИА Новости Крым, 09.08.2025
2025-08-09T16:16
2025-08-09T16:18
маргарита симоньян
севастополь
молодежный историко-культурный форум "истоки"
политика
в мире
мнения
новости
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Такой сильной турбулентности в реальном, а не фейковом мировом информационном поле, как в последний год, не было уже достаточно давно. Поэтому строить в такой ситуации какие-либо прогнозы развития геополитической ситуации могут только "самовлюбленные и оголтелые люди". Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Новом Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Отвечая на вопрос, как и чем может закончиться возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Симоньян сказала:По ее словам, в такой ситуации невозможно "составить прогноз длиной 15 минут, ни то, что длиной 15 дней или недели"."Это надо быть совсем оголтелым, каким-то самовлюбленным, не очень умным человеком, чтобы в таких условиях делать прогнозы. Мне все-таки хочется надеяться, что я таковым человеком не являюсь", - добавила главред "Россия сегодня" и RT.По словам Симоньян, с точки зрения простого человека такая непредсказуемость мировых событий неприятна. Но с точки зрения работы журналиста – нынешнее время очень интересно.Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов. Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком.Встреча Путина и ТрампаВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий

16:16 09.08.2025 (обновлено: 16:18 09.08.2025)
 
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Такой сильной турбулентности в реальном, а не фейковом мировом информационном поле, как в последний год, не было уже достаточно давно. Поэтому строить в такой ситуации какие-либо прогнозы развития геополитической ситуации могут только "самовлюбленные и оголтелые люди". Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Новом Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Отвечая на вопрос, как и чем может закончиться возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Симоньян сказала:

"Я, к сожалению, не берусь прогнозировать, как закончится эта встреча, и, к сожалению, не берусь прогнозировать, произойдет ли эта встреча. Такой турбулентности, даже не в информационных вопросах, было бы хорошо, если бы это были информационные вопросы, а в настоящем информационном поле, так вот, такой турбулентности, как в последний год, в моей практике не было никогда. А я занимаюсь такой работой с 18 лет".

По ее словам, в такой ситуации невозможно "составить прогноз длиной 15 минут, ни то, что длиной 15 дней или недели".
"Это надо быть совсем оголтелым, каким-то самовлюбленным, не очень умным человеком, чтобы в таких условиях делать прогнозы. Мне все-таки хочется надеяться, что я таковым человеком не являюсь", - добавила главред "Россия сегодня" и RT.
По словам Симоньян, с точки зрения простого человека такая непредсказуемость мировых событий неприятна. Но с точки зрения работы журналиста – нынешнее время очень интересно.
"Уж в нашей профессии точно есть чем заняться. Только и успевай комментировать. Только успел одно прокомментировать, а то, что ты комментировал, уже изменилось на 180 градусов. Удивительное время", - заключила она.
Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов. Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком.

Встреча Путина и Трампа

В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.
Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске.
