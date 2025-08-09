https://crimea.ria.ru/20250809/simonyan-rasskazala-o-slozhnostyakh-prognozirovaniya-mirovykh-sobytiy-1148611312.html

Симоньян рассказала о сложностях прогнозирования мировых событий

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости Крым. Такой сильной турбулентности в реальном, а не фейковом мировом информационном поле, как в последний год, не было уже достаточно давно. Поэтому строить в такой ситуации какие-либо прогнозы развития геополитической ситуации могут только "самовлюбленные и оголтелые люди". Такое мнение высказала главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян на встрече с участниками Молодежного историко-культурного форума "Истоки" в Новом Херсонесе, передает корреспондент РИА Новости Крым.Отвечая на вопрос, как и чем может закончиться возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, Симоньян сказала:По ее словам, в такой ситуации невозможно "составить прогноз длиной 15 минут, ни то, что длиной 15 дней или недели"."Это надо быть совсем оголтелым, каким-то самовлюбленным, не очень умным человеком, чтобы в таких условиях делать прогнозы. Мне все-таки хочется надеяться, что я таковым человеком не являюсь", - добавила главред "Россия сегодня" и RT.По словам Симоньян, с точки зрения простого человека такая непредсказуемость мировых событий неприятна. Но с точки зрения работы журналиста – нынешнее время очень интересно.Молодежный историко-культурный форум "Истоки", объединивший студентов высших учебных заведений Русской Православной Церкви (РПЦ) со всей страны, торжественно открылся 7 августа в Севастополе на базе "Нового Херсонеса". Мероприятие объединило более 160 студентов из духовных академий и семинарий из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Белгорода, Саратова и других городов. Форум станет пространством диалога для тех, кто черпает силы в традициях, семье, просвещении и служении. Главная задача — освоить современные форматы миссионерской и просветительской деятельности, научиться говорить о вере с молодежью ясным и убедительным языком.Встреча Путина и ТрампаВ среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.На следующий день Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон договорились провести саммит Путина и Трампа в ближайшие дни.Спецпосланник главы Белого дома также затрагивал идею трехсторонней встречи президентов и Владимира Зеленского, но Москва оставила ее без комментариев, пояснил Ушаков.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

