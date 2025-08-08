https://crimea.ria.ru/20250808/v-aeroportu-sochi-zaderzhivaetsya-vylet-25-reysov-1148590475.html

В аэропорту Сочи задерживается вылет 25 рейсов

8 авг

В аэропорту Сочи задерживается вылет 25 рейсов

В международном аэропорту Сочи более чем на два часа задерживается вылет 25 самолетов после ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в... РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. В международном аэропорту Сочи более чем на два часа задерживается вылет 25 самолетов после ограничений, которые вводились в авиагавани с 13:00 до 16:00 мск в целях безопасности. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.В пресс-службе отметили, что во время ограничения воздушного пространства 17 самолетов ушли на запасные аэродромы. 10 из них уже вылетели в аэропорт Сочи. До конца дня из аэропорта запланирован вылет еще 114 рейсов.На территории авиагавани работает оперативный штаб. Все службы усилены персоналом, для обслуживания пассажиров и воздушных судов в период пиковых нагрузок, из-за вынужденных корректировок расписания авиакомпаниями.В течение двух дней авиакомпании будут стабилизировать свое расписание, добавили в пресс-службе.Ограничения вводили в пятницу для обеспечения безопасности полетов. Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты. 18 июля в аэропорту Геленджик впервые за три с половиной года приземлился рейс из Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

