Аэропорт Сочи открыт - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов
Аэропорт Сочи открыт - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов
Аэропорт Сочи открыт - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов
Аэропорт Сочи открыт - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация. РИА Новости Крым, 08.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация.В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города Андрея Прошунина.Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Аэропорт Сочи открыт - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов

Временные ограничения сняты в аэропорту Сочи - на запасные аэродромы ушли 17 самолетов

15:48 08.08.2025
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПассажирский самолёт "Сухой Суперджет-100"
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Сочи, за это время на запасные аэродромы ушли 17 самолетов, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщила Росавиация.
В период действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи.
Пляж
14:42
Из-за угрозы атаки БПЛА отдыхающих в Сочи просят покинуть пляжи
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Ранее оперштаб Кубани сообщил об угрозе атаки БПЛА со ссылкой на главу города Андрея Прошунина.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов на юге страны 24 февраля 2022 года из-за осложнения ситуации на Украине. Временное ограничение на полеты касалось аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
28 мая 2024 года после долгого перерыва возобновил работу аэропорт Элисты.
Аэропорт Геленджик
11:55
Аэропорт Геленджика закрыли для полетов
 
