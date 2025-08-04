Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму прошли съемки документально-художественного фильма "Матрос Василий Бабушкин". Картина рассказывает о вятском силаче, герое русско-японской войны, которого называли вторым Поддубным. Эпизоды снимались в Керчи, Севастополе и Большой Ялте, рассказал РИА Новости Крым режиссер проекта Сергей Теренин.
Крымский Порт-Артур
Важной вехой в жизни героя Бабушкина стал подвиг, совершенный им во время русско-японской войны. Получив 18 ранений, он, еще не залечив раны, соглашается выполнить секретную миссию по поручению российского консула Василия Рудановского, которого случайно встречает в одном из ресторанов на Сингапуре. Нужно было передать секретный документ с координатами японских кораблей и соединить две русские эскадры в открытом море. Этот эпизод снимали в один из съемочных дней на полуострове, который проходил в бухте Булганак под Керчью.
"Когда нам скинули фотографии крепости "Керчь", то мы сразу поняли, что эта локация очень похожа на Порт-Артур! Художественную часть фильма мы сняли здесь. Кроме того, мы также снимали сцену на паровом катере, который из рыболовецкой шхуны смастерили наши севастопольские друзья-реконструкторы. Получилось очень правдоподобно!" – рассказывает РИА Новости Крым режиссер Теренин.
Подобно русскому силачу Бабушкину, который отправился в открытое море и под палящим солнцем на экваторе, провел на паровом катере трое суток почти без воды, работали и актеры. Так что усталость на лицах героев фильма – не наиграна, а абсолютно реалистична, уверяет автор проекта.
"Для нас, северных людей, самым сложным в Крыму оказалась сорокаградусная жара. В третий съемочный день мы снимали сцену ранения Василия Бабушкина в ходе одного из боев русско-японской войны. Съемки проходили в парке живой истории "Федюхины высоты" под Севастополем, и это оказалось для нас серьезным испытанием. Но ребята выдержали, за что я им очень благодарен", – признается режиссер.
На Федюхиных высотах снимали большую батальную сцену. Пушку для этой сцены привозили специально из Москвы. В работе над эпизодом активно помогали как московские, так и крымские реконструкторы.
"И еще у нас была сцена в Михайловской батарее. Это когда Бабушкин в японском плену оказался, когда его допрашивали. Согласно истории, его подвергли 54 допросам, угрожали смертью и пытали. Он не мог ходить, и его таскали на допросы на носилках. Гримеры очень старались сделать реалистичный грим", – уточнят Теренин.
Кроме того, съемки также проходили в Ливадийском дворце – загородной резиденции императора Николая Второго.
"После заключения мирного соглашения с Японией, в 1906 году, император Николай II принимал у себя Василия Бабушкина и наградил его четырьмя солдатскими Георгиевскими крестами всех степеней (полным Георгиевским бантом). Эту сцену мы снимали во внутреннем дворике Ливадийского дворца", – уточняет режиссер.
Работа над лентой продолжается. Помимо Крыма, съемки пройдут в Вятских Полянах, Санкт-Петербурге и даже в Китае. Премьера запланирована на осень.
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
1 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
2 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
1 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
2 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
Фильм без профессиональных актеров
В проекте "Матрос Василий Бабушкин", над которым работает кировская киностудия "Формат", не задействованы профессиональные актеры. На площадке работают люди самых разных профессий. Так, роль главного героя досталась спортсмену, президенту Федерации мас-реслинга Кировской области Андрею Кириллову, которого режиссер называет артистичным человек, очень схожим с реальным историческим персонажем.
"Когда мы подбирали человека на главную роль, то, когда я увидел Андрея, не сомневался, что он станет главным героем, потому что они очень похожи внешне. Единственное, что Василий Бабушкин носил 74-й размер одежды, а Андрей Кириллов чуть поменьше. (Смеется). Но черты лица – очень схожи. Еще совпало и то, что Василий Бабушкин был моряком, и Андрей – служил на флоте", – рассказывает режиссер.
При этом сам исполнитель главной роли признается корреспонденту РИА Новости Крым, что не замечает своего портретного сходства с русским силачом, хотя об этом говорит все его окружение. На вопрос о том, что ему показалось самым непростым съемочном процессе, он говорит: "Сложно было многое. И температура воздуха + 40, и ранние подъемы у четыре утра. Помогли спортивная дисциплина и закалка. Но, поскольку я не профессиональный актер, хотя раньше играл в КВН и даже режиссировал команду, мне все было в новинку, все очень интересно".
© Фото предоставлены киностудией "Формат"Слева Василий Бабушкин, справа Андрей Кириллов
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
Слева Василий Бабушкин, справа Андрей Кириллов
Особенно "запали в душу" Федюхины высоты и казематы Михайловской батареи, потому что там снимали любимый сериал "Диверсанты", признается Кириллов.
"Но самое важное – это экранизация и популяризация наших национальных героев, одним из которых является и Василий Бабушкин", – уверен Кириллов, который в своем регионе одним из первых стал говорить о подвигах вятского силача Бабушкина и проводить турниры его имени.
Как рассказали РИА Новости Крым на киностудии, весной в Крыму запланирован спецпоказ фильма "Матрос Василий Бабушкин", который станет продолжением масштабного кинопроекта "Герои земли Вятской".
Василий Федорович Бабушкин (1877 — 1924) – русский силач, цирковой борец и атлет. Он родился в крестьянской семье в Вятской губернии, в деревне Заструги Малмыжского уезда (ныне это Вятскополянский район). С детства отличался богатырской силой. Был участником Русско-японской войны, служил матросом на крейсере "Баян" и "Император Николай I", был полным кавалером солдатских Георгиевских крестов. После войны стал цирковым артистом, выступал по Вятскому краю, Поволжью и Уралу, получив прозвище "Второй Поддубный".
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
1 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
2 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
1 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
2 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
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