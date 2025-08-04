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Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче - РИА Новости Крым, 04.08.2025
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Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче
В Крыму прошли съемки документально-художественного фильма "Матрос Василий Бабушкин". Картина рассказывает о вятском силаче, герое русско-японской войны,... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T19:10
2025-08-04T19:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму прошли съемки документально-художественного фильма "Матрос Василий Бабушкин". Картина рассказывает о вятском силаче, герое русско-японской войны, которого называли вторым Поддубным. Эпизоды снимались в Керчи, Севастополе и Большой Ялте, рассказал РИА Новости Крым режиссер проекта Сергей Теренин.Крымский Порт-АртурВажной вехой в жизни героя Бабушкина стал подвиг, совершенный им во время русско-японской войны. Получив 18 ранений, он, еще не залечив раны, соглашается выполнить секретную миссию по поручению российского консула Василия Рудановского, которого случайно встречает в одном из ресторанов на Сингапуре. Нужно было передать секретный документ с координатами японских кораблей и соединить две русские эскадры в открытом море. Этот эпизод снимали в один из съемочных дней на полуострове, который проходил в бухте Булганак под Керчью."Когда нам скинули фотографии крепости "Керчь", то мы сразу поняли, что эта локация очень похожа на Порт-Артур! Художественную часть фильма мы сняли здесь. Кроме того, мы также снимали сцену на паровом катере, который из рыболовецкой шхуны смастерили наши севастопольские друзья-реконструкторы. Получилось очень правдоподобно!" – рассказывает РИА Новости Крым режиссер Теренин.Подобно русскому силачу Бабушкину, который отправился в открытое море и под палящим солнцем на экваторе, провел на паровом катере трое суток почти без воды, работали и актеры. Так что усталость на лицах героев фильма – не наиграна, а абсолютно реалистична, уверяет автор проекта."Для нас, северных людей, самым сложным в Крыму оказалась сорокаградусная жара. В третий съемочный день мы снимали сцену ранения Василия Бабушкина в ходе одного из боев русско-японской войны. Съемки проходили в парке живой истории "Федюхины высоты" под Севастополем, и это оказалось для нас серьезным испытанием. Но ребята выдержали, за что я им очень благодарен", – признается режиссер.На Федюхиных высотах снимали большую батальную сцену. Пушку для этой сцены привозили специально из Москвы. В работе над эпизодом активно помогали как московские, так и крымские реконструкторы."И еще у нас была сцена в Михайловской батарее. Это когда Бабушкин в японском плену оказался, когда его допрашивали. Согласно истории, его подвергли 54 допросам, угрожали смертью и пытали. Он не мог ходить, и его таскали на допросы на носилках. Гримеры очень старались сделать реалистичный грим", – уточнят Теренин.Кроме того, съемки также проходили в Ливадийском дворце – загородной резиденции императора Николая Второго."После заключения мирного соглашения с Японией, в 1906 году, император Николай II принимал у себя Василия Бабушкина и наградил его четырьмя солдатскими Георгиевскими крестами всех степеней (полным Георгиевским бантом). Эту сцену мы снимали во внутреннем дворике Ливадийского дворца", – уточняет режиссер.Работа над лентой продолжается. Помимо Крыма, съемки пройдут в Вятских Полянах, Санкт-Петербурге и даже в Китае. Премьера запланирована на осень.Фильм без профессиональных актеровВ проекте "Матрос Василий Бабушкин", над которым работает кировская киностудия "Формат", не задействованы профессиональные актеры. На площадке работают люди самых разных профессий. Так, роль главного героя досталась спортсмену, президенту Федерации мас-реслинга Кировской области Андрею Кириллову, которого режиссер называет артистичным человек, очень схожим с реальным историческим персонажем."Когда мы подбирали человека на главную роль, то, когда я увидел Андрея, не сомневался, что он станет главным героем, потому что они очень похожи внешне. Единственное, что Василий Бабушкин носил 74-й размер одежды, а Андрей Кириллов чуть поменьше. (Смеется). Но черты лица – очень схожи. Еще совпало и то, что Василий Бабушкин был моряком, и Андрей – служил на флоте", – рассказывает режиссер.При этом сам исполнитель главной роли признается корреспонденту РИА Новости Крым, что не замечает своего портретного сходства с русским силачом, хотя об этом говорит все его окружение. На вопрос о том, что ему показалось самым непростым съемочном процессе, он говорит: "Сложно было многое. И температура воздуха + 40, и ранние подъемы у четыре утра. Помогли спортивная дисциплина и закалка. Но, поскольку я не профессиональный актер, хотя раньше играл в КВН и даже режиссировал команду, мне все было в новинку, все очень интересно".Особенно "запали в душу" Федюхины высоты и казематы Михайловской батареи, потому что там снимали любимый сериал "Диверсанты", признается Кириллов."Но самое важное – это экранизация и популяризация наших национальных героев, одним из которых является и Василий Бабушкин", – уверен Кириллов, который в своем регионе одним из первых стал говорить о подвигах вятского силача Бабушкина и проводить турниры его имени.Как рассказали РИА Новости Крым на киностудии, весной в Крыму запланирован спецпоказ фильма "Матрос Василий Бабушкин", который станет продолжением масштабного кинопроекта "Герои земли Вятской".Василий Федорович Бабушкин (1877 — 1924) – русский силач, цирковой борец и атлет. Он родился в крестьянской семье в Вятской губернии, в деревне Заструги Малмыжского уезда (ныне это Вятскополянский район). С детства отличался богатырской силой. Был участником Русско-японской войны, служил матросом на крейсере "Баян" и "Император Николай I", был полным кавалером солдатских Георгиевских крестов. После войны стал цирковым артистом, выступал по Вятскому краю, Поволжью и Уралу, получив прозвище "Второй Поддубный".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и киноВсероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир"В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны
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кино, крым, новости крыма, керчь, севастополь, ялта, новости, санкт-петербург, китай
Крым стал съемочной площадкой для нового фильма о вятском силаче

В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине

19:10 04.08.2025
 
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму прошли съемки документально-художественного фильма "Матрос Василий Бабушкин". Картина рассказывает о вятском силаче, герое русско-японской войны, которого называли вторым Поддубным. Эпизоды снимались в Керчи, Севастополе и Большой Ялте, рассказал РИА Новости Крым режиссер проекта Сергей Теренин.

Крымский Порт-Артур

Важной вехой в жизни героя Бабушкина стал подвиг, совершенный им во время русско-японской войны. Получив 18 ранений, он, еще не залечив раны, соглашается выполнить секретную миссию по поручению российского консула Василия Рудановского, которого случайно встречает в одном из ресторанов на Сингапуре. Нужно было передать секретный документ с координатами японских кораблей и соединить две русские эскадры в открытом море. Этот эпизод снимали в один из съемочных дней на полуострове, который проходил в бухте Булганак под Керчью.
"Когда нам скинули фотографии крепости "Керчь", то мы сразу поняли, что эта локация очень похожа на Порт-Артур! Художественную часть фильма мы сняли здесь. Кроме того, мы также снимали сцену на паровом катере, который из рыболовецкой шхуны смастерили наши севастопольские друзья-реконструкторы. Получилось очень правдоподобно!" – рассказывает РИА Новости Крым режиссер Теренин.
Подобно русскому силачу Бабушкину, который отправился в открытое море и под палящим солнцем на экваторе, провел на паровом катере трое суток почти без воды, работали и актеры. Так что усталость на лицах героев фильма – не наиграна, а абсолютно реалистична, уверяет автор проекта.
"Для нас, северных людей, самым сложным в Крыму оказалась сорокаградусная жара. В третий съемочный день мы снимали сцену ранения Василия Бабушкина в ходе одного из боев русско-японской войны. Съемки проходили в парке живой истории "Федюхины высоты" под Севастополем, и это оказалось для нас серьезным испытанием. Но ребята выдержали, за что я им очень благодарен", – признается режиссер.
На Федюхиных высотах снимали большую батальную сцену. Пушку для этой сцены привозили специально из Москвы. В работе над эпизодом активно помогали как московские, так и крымские реконструкторы.
"И еще у нас была сцена в Михайловской батарее. Это когда Бабушкин в японском плену оказался, когда его допрашивали. Согласно истории, его подвергли 54 допросам, угрожали смертью и пытали. Он не мог ходить, и его таскали на допросы на носилках. Гримеры очень старались сделать реалистичный грим", – уточнят Теренин.
Кроме того, съемки также проходили в Ливадийском дворце – загородной резиденции императора Николая Второго.
"После заключения мирного соглашения с Японией, в 1906 году, император Николай II принимал у себя Василия Бабушкина и наградил его четырьмя солдатскими Георгиевскими крестами всех степеней (полным Георгиевским бантом). Эту сцену мы снимали во внутреннем дворике Ливадийского дворца", – уточняет режиссер.
Работа над лентой продолжается. Помимо Крыма, съемки пройдут в Вятских Полянах, Санкт-Петербурге и даже в Китае. Премьера запланирована на осень.
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
1 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
2 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
1 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
2 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"

Фильм без профессиональных актеров

В проекте "Матрос Василий Бабушкин", над которым работает кировская киностудия "Формат", не задействованы профессиональные актеры. На площадке работают люди самых разных профессий. Так, роль главного героя досталась спортсмену, президенту Федерации мас-реслинга Кировской области Андрею Кириллову, которого режиссер называет артистичным человек, очень схожим с реальным историческим персонажем.
"Когда мы подбирали человека на главную роль, то, когда я увидел Андрея, не сомневался, что он станет главным героем, потому что они очень похожи внешне. Единственное, что Василий Бабушкин носил 74-й размер одежды, а Андрей Кириллов чуть поменьше. (Смеется). Но черты лица – очень схожи. Еще совпало и то, что Василий Бабушкин был моряком, и Андрей – служил на флоте", – рассказывает режиссер.
При этом сам исполнитель главной роли признается корреспонденту РИА Новости Крым, что не замечает своего портретного сходства с русским силачом, хотя об этом говорит все его окружение. На вопрос о том, что ему показалось самым непростым съемочном процессе, он говорит: "Сложно было многое. И температура воздуха + 40, и ранние подъемы у четыре утра. Помогли спортивная дисциплина и закалка. Но, поскольку я не профессиональный актер, хотя раньше играл в КВН и даже режиссировал команду, мне все было в новинку, все очень интересно".
© Фото предоставлены киностудией "Формат"Слева Василий Бабушкин, справа Андрей Кириллов
Слева Василий Бабушкин, справа Андрей Кириллов
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
Слева Василий Бабушкин, справа Андрей Кириллов
Особенно "запали в душу" Федюхины высоты и казематы Михайловской батареи, потому что там снимали любимый сериал "Диверсанты", признается Кириллов.
"Но самое важное – это экранизация и популяризация наших национальных героев, одним из которых является и Василий Бабушкин", – уверен Кириллов, который в своем регионе одним из первых стал говорить о подвигах вятского силача Бабушкина и проводить турниры его имени.
Как рассказали РИА Новости Крым на киностудии, весной в Крыму запланирован спецпоказ фильма "Матрос Василий Бабушкин", который станет продолжением масштабного кинопроекта "Герои земли Вятской".
Василий Федорович Бабушкин (1877 — 1924) – русский силач, цирковой борец и атлет. Он родился в крестьянской семье в Вятской губернии, в деревне Заструги Малмыжского уезда (ныне это Вятскополянский район). С детства отличался богатырской силой. Был участником Русско-японской войны, служил матросом на крейсере "Баян" и "Император Николай I", был полным кавалером солдатских Георгиевских крестов. После войны стал цирковым артистом, выступал по Вятскому краю, Поволжью и Уралу, получив прозвище "Второй Поддубный".
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
1 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
© Фото предоставлены киностудией "Формат"В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
2 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
1 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
2 из 2
В Крыму прошли съемки нового фильма о русском силаче Василии Бабушкине
© Фото предоставлены киностудией "Формат"
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