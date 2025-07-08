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Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино - РИА Новости Крым, 08.07.2025
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Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино
Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино - РИА Новости Крым, 08.07.2025
Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино
Кино — это школа, где подростки учатся отличать добро от зла, познают мир и себя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал актер театра и кино, один из РИА Новости Крым, 08.07.2025
2025-07-08T22:36
2025-07-08T22:51
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ЯЛТА, 8 июля, РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Кино — это школа, где подростки учатся отличать добро от зла, познают мир и себя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал актер театра и кино, один из спикеров кинофестиваля "Алые паруса", который прошел в "Артеке", Михаил Дорожкин.Он отметил, что ему часто приходится контактировать с молодежью, не только на площадках подобных мероприятий."Конечно, мне часто приходится работать с молодыми людьми. Во-первых, потому что наш театр (Московский областной государственный театр юного зрителя — ред.) — это театр роста, он ориентирован в первую очередь на молодежь. А во-вторых, съемки: там всегда много молодых актеров, режиссеров, операторов", — объяснил актер.По его словам, современная молодежь удивляет его своей гибкостью и скоростью восприятия.Особое внимание актер уделил значению кинофестивалей для подрастающего поколения. По его мнению, это не только сплочение и дружба, но и полноценное знакомство с профессией — с новыми фильмами, артистами, с языком кино."Кино — это очень хорошая школа, это добро и зло, это хорошее, это плохое. Кино — это делать выводы, что надо, а что не надо. Через кинематограф молодежь развивается, чувствует, познает этот мир. Это замечательно, по-моему. Это же как раз именно цель кино — познать и понять этот мир", - заключил артист.Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, мдц "артек", кино, кинематограф, крым кинематографический, общество, дети, михаил дорожкин, культура, искусство , мнения, международный детский кинофестиваль "алые паруса", видео
Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино

Кино помогает молодежи познать и понять этот мир — актер Дорожкин в Крыму

22:36 08.07.2025 (обновлено: 22:51 08.07.2025)
 
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ЯЛТА, 8 июля, РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Кино — это школа, где подростки учатся отличать добро от зла, познают мир и себя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал актер театра и кино, один из спикеров кинофестиваля "Алые паруса", который прошел в "Артеке", Михаил Дорожкин.
Он отметил, что ему часто приходится контактировать с молодежью, не только на площадках подобных мероприятий.
"Конечно, мне часто приходится работать с молодыми людьми. Во-первых, потому что наш театр (Московский областной государственный театр юного зрителя — ред.) — это театр роста, он ориентирован в первую очередь на молодежь. А во-вторых, съемки: там всегда много молодых актеров, режиссеров, операторов", — объяснил актер.
По его словам, современная молодежь удивляет его своей гибкостью и скоростью восприятия.
"Они очень быстро все схватывают, работают с полной отдачей. Они мобильные, открытые, талантливые — с такими приятно работать", — поделился Дорожкин.
Особое внимание актер уделил значению кинофестивалей для подрастающего поколения. По его мнению, это не только сплочение и дружба, но и полноценное знакомство с профессией — с новыми фильмами, артистами, с языком кино.
"Кино — это очень хорошая школа, это добро и зло, это хорошее, это плохое. Кино — это делать выводы, что надо, а что не надо. Через кинематограф молодежь развивается, чувствует, познает этот мир. Это замечательно, по-моему. Это же как раз именно цель кино — познать и понять этот мир", - заключил артист.
Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.
Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымМДЦ "Артек"КиноКинематографКрым кинематографическийОбществодетиМихаил ДорожкинКультураИскусствоМненияМеждународный детский кинофестиваль "Алые паруса"
 
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