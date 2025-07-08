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Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино

Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Вера в себя — главное оружие: Дорожкин в Ялте рассказал о молодежи и кино

Кино — это школа, где подростки учатся отличать добро от зла, познают мир и себя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал актер театра и кино, один из РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T22:36

2025-07-08T22:36

2025-07-08T22:51

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ЯЛТА, 8 июля, РИА Новости Крым, Дарья Дьяченко. Кино — это школа, где подростки учатся отличать добро от зла, познают мир и себя. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказал актер театра и кино, один из спикеров кинофестиваля "Алые паруса", который прошел в "Артеке", Михаил Дорожкин.Он отметил, что ему часто приходится контактировать с молодежью, не только на площадках подобных мероприятий."Конечно, мне часто приходится работать с молодыми людьми. Во-первых, потому что наш театр (Московский областной государственный театр юного зрителя — ред.) — это театр роста, он ориентирован в первую очередь на молодежь. А во-вторых, съемки: там всегда много молодых актеров, режиссеров, операторов", — объяснил актер.По его словам, современная молодежь удивляет его своей гибкостью и скоростью восприятия.Особое внимание актер уделил значению кинофестивалей для подрастающего поколения. По его мнению, это не только сплочение и дружба, но и полноценное знакомство с профессией — с новыми фильмами, артистами, с языком кино."Кино — это очень хорошая школа, это добро и зло, это хорошее, это плохое. Кино — это делать выводы, что надо, а что не надо. Через кинематограф молодежь развивается, чувствует, познает этот мир. Это замечательно, по-моему. Это же как раз именно цель кино — познать и понять этот мир", - заключил артист.Во вторник в "Артеке" состоялась торжественная церемония закрытия 33-го Международного детского кинофестиваля "Алые паруса". Мероприятие собрало больше тысячи юных участников со всей России, а также ведущих актеров театра и кино.Международный кинофестиваль "Алые паруса" проходит в "Артеке" с 1992 года. С 2021 года он носит имя народного артиста СССР Василия Ланового, который на протяжении многих лет был президентом фестиваля и принимал участие в его мероприятиях. Проводит фестиваль Ассоциация деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино "Киногром". Цель культурного форума – формирование у детей интереса к кинотворчеству и эстетическое воспитание подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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