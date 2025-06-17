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В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны - РИА Новости Крым, 17.06.2025
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В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны
В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны
На Всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир", который пройдет в сентябре 2025 года, подали рекордное количество заявок. Об этом в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T18:56
2025-06-17T18:56
кино
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. На Всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир", который пройдет в сентябре 2025 года, подали рекордное количество заявок. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель директора "Крымского киномедиацентра" Елена Куценко.И отметила, что фестиваль вызывает стабильный интерес у кинематографистов со всех уголков России.Она подчеркивает, что несмотря на то, что фестиваль еще официально не объявлен, заявки на участие уже поступают. География участников обширна: от Калининграда до Сахалина. Особое внимание уделяется дебютным работам молодых режиссеров, которые благодаря фестивалю получают возможность заявить о себе на всероссийском уровне."Мы любим первые работы, дебюты, и потом помогаем молодым режиссерам опериться, встать на крыло", – отметила эксперт.Фестиваль традиционно включает две основные категории – художественные и документальные фильмы. В рамках каждой будет сформировано несколько программ, включая показ полнометражного и короткометражного кино. Минимальный порог участия – не менее пяти фильмов в каждой программе.В этом году особый акцент будет сделан на патриотическом кино в связи с 80-летием Великой Победы. Однако, как подчеркивают организаторы, фестиваль сохраняет тематическую широту.Одной из целей фестиваля остается просветительская миссия. Лучшие фильмы после фестиваля будут включены в программу, которую покажут в учреждениях культуры и образования по всему Крыму.Заслуженный журналист Крыма, член отборочной комиссии и член жюри конкурса "Человек, познающий мир" Людмила Обуховская подчеркнула высокую репутацию фестиваля среди профессионального сообщества.Организаторы ожидают, что нынешний фестиваль вновь соберет яркие имена, представит актуальные темы, а главное – подарит зрителям в Крыму возможность увидеть качественное, искреннее и глубокое кино, которое редко попадает в коммерческий прокат."Человек, познающий мир" – всероссийский кинофестиваль патриотического кино. Этот культурный проект проводят с 2008 года в Российской Федерации и с 2014 года в Республике Крым. В 2025-м он традиционно состоится в сентябре в Керчи, Феодосии, Симеизе, Ленинском районе и других районах Крыма. В конкурсной программе примут участие игровые полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы, ознакомиться с которыми можно будет как на площадках мероприятия, так и онлайн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Евразия-Кинофест" в Сочи – видео заключительного дня"Новая земля" – в Керчи снимают сериал о новых регионах РоссииБесплатно покажут лучшее кино: в Евпатории пройдет кинофестиваль
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60
кино, крым, новости крыма, культура, керчь, феодосия, симеиз, ленинский район
В Крыму пройдет кинофестиваль: заявки поступают со всей страны

На кинофестиваль в Крыму отправили рекордное число заявок

18:56 17.06.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗрители в кинотеатре. Архивное фото
Зрители в кинотеатре. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июня – РИА Новости Крым. На Всероссийский кинофестиваль "Человек, познающий мир", который пройдет в сентябре 2025 года, подали рекордное количество заявок. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила заместитель директора "Крымского киномедиацентра" Елена Куценко.
И отметила, что фестиваль вызывает стабильный интерес у кинематографистов со всех уголков России.
"Наши такие страшные сны, что вдруг будет мало заявок, разбиваются очень быстро – тот поток фильмов, который мы получаем, говорит сам за себя", – призналась Куценко.
Она подчеркивает, что несмотря на то, что фестиваль еще официально не объявлен, заявки на участие уже поступают. География участников обширна: от Калининграда до Сахалина. Особое внимание уделяется дебютным работам молодых режиссеров, которые благодаря фестивалю получают возможность заявить о себе на всероссийском уровне.
"Мы любим первые работы, дебюты, и потом помогаем молодым режиссерам опериться, встать на крыло", – отметила эксперт.
Фестиваль традиционно включает две основные категории – художественные и документальные фильмы. В рамках каждой будет сформировано несколько программ, включая показ полнометражного и короткометражного кино. Минимальный порог участия – не менее пяти фильмов в каждой программе.
В этом году особый акцент будет сделан на патриотическом кино в связи с 80-летием Великой Победы. Однако, как подчеркивают организаторы, фестиваль сохраняет тематическую широту.
"Мы не отойдем от темы семьи, потому что работаем в рамках национального проекта: семейные традиции, семейные ценности – это тоже очень важное направление", – добавила Куценко.
Одной из целей фестиваля остается просветительская миссия. Лучшие фильмы после фестиваля будут включены в программу, которую покажут в учреждениях культуры и образования по всему Крыму.
Заслуженный журналист Крыма, член отборочной комиссии и член жюри конкурса "Человек, познающий мир" Людмила Обуховская подчеркнула высокую репутацию фестиваля среди профессионального сообщества.

"Они (режиссеры – ред.) мечтают попасть на фестиваль. Режиссеры присылают свои самые свежие работ еще до официальной премьеры. Это живое творческое пространство, где участники не замыкаются в своем кругу, а активно общаются со зрителями", – поделилась она.

Организаторы ожидают, что нынешний фестиваль вновь соберет яркие имена, представит актуальные темы, а главное – подарит зрителям в Крыму возможность увидеть качественное, искреннее и глубокое кино, которое редко попадает в коммерческий прокат.
"Человек, познающий мир" – всероссийский кинофестиваль патриотического кино. Этот культурный проект проводят с 2008 года в Российской Федерации и с 2014 года в Республике Крым. В 2025-м он традиционно состоится в сентябре в Керчи, Феодосии, Симеизе, Ленинском районе и других районах Крыма. В конкурсной программе примут участие игровые полнометражные и короткометражные, а также документальные фильмы, ознакомиться с которыми можно будет как на площадках мероприятия, так и онлайн.
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