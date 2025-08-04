https://crimea.ria.ru/20250804/britaniya-gotovit-krupnuyu-diversiyu-v-mezhdunarodnykh-vodakh--svr---1148473169.html

Британия готовит крупную диверсию в международных водах – СВР

Британия готовит крупную диверсию в международных водах – СВР - РИА Новости Крым, 04.08.2025

Британия готовит крупную диверсию в международных водах – СВР

Спецслужбы Великобритании планируют осуществить крупную экологическую диверсию против России в международных водах с целью развертывания массовой облавы на... РИА Новости Крым, 04.08.2025

2025-08-04T14:55

2025-08-04T14:55

2025-08-04T15:13

великобритания

танкер

диверсия

служба внешней разведки (свр)

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Великобритании планируют осуществить крупную экологическую диверсию против России в международных водах с целью развертывания массовой облавы на "теневой флот". Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как уточнили в ведомстве, Лондон намерен спровоцировать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. По данным СВР, британцы прорабатывают два сценария. Первый - подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, например, в проливе. Разлив нефтепродуктов и блокирование фарватера, как полагают в Лондоне, предоставят странам НАТО "достаточные" основания, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности морепла­вания и экологическим нормам. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования. В ведомстве добавили, что момент для атаки Лондон намерен подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять макси­мально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", отметили в СВР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флотОткажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнениеБритания и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, танкер, диверсия, служба внешней разведки (свр), новости, россия