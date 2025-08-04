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Британия готовит крупную диверсию в международных водах – СВР
Британия готовит крупную диверсию в международных водах – СВР - РИА Новости Крым, 04.08.2025
Британия готовит крупную диверсию в международных водах – СВР
Спецслужбы Великобритании планируют осуществить крупную экологическую диверсию против России в международных водах с целью развертывания массовой облавы на... РИА Новости Крым, 04.08.2025
2025-08-04T14:55
2025-08-04T14:55
2025-08-04T15:13
великобритания
танкер
диверсия
служба внешней разведки (свр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Великобритании планируют осуществить крупную экологическую диверсию против России в международных водах с целью развертывания массовой облавы на "теневой флот". Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Как уточнили в ведомстве, Лондон намерен спровоцировать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами. По данным СВР, британцы прорабатывают два сценария. Первый - подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, например, в проливе. Разлив нефтепродуктов и блокирование фарватера, как полагают в Лондоне, предоставят странам НАТО "достаточные" основания, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности мореплавания и экологическим нормам. Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования. В ведомстве добавили, что момент для атаки Лондон намерен подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", отметили в СВР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флотОткажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнениеБритания и Украина готовят провокацию против США под видом "атаки" России
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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великобритания, танкер, диверсия, служба внешней разведки (свр), новости, россия
Материал дополняется
Британия готовит крупную диверсию в международных водах – СВР
Лондон готовит масштабную экологическую диверсию с танкерами в международных водах – СВР
14:55 04.08.2025 (обновлено: 15:13 04.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Спецслужбы Великобритании планируют осуществить крупную экологическую диверсию против России в международных водах с целью развертывания массовой облавы на "теневой флот". Об этом говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Как уточнили в ведомстве, Лондон намерен спровоцировать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами.
"Планом предусматривается организация крупной диверсии, ущерб от которой позволит объявить транспортировку российской нефти угрозой всему международному судоходству. Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия. В пределе речь может идти о задержании любых "подозрительных" судов в международных водах и их конвоировании в порты государств НАТО", - говорится в заявлении.
По данным СВР, британцы прорабатывают два сценария. Первый - подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций, например, в проливе. Разлив нефтепродуктов и блокирование фарватера, как полагают в Лондоне, предоставят странам НАТО "достаточные" основания, чтобы создать прецедент "чрезвычайной проверки" плавсредства якобы на соответствие требованиям безопасности мореплавания и экологическим нормам.
Второй сценарий предусматривает поджог танкера при отгрузке в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что потребует международного расследования.
"Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. Их ожидаемо грязная работа и неспособность "заметать следы" рассматриваются британцами как гарантия собственной безнаказанности. Международное следствие возложит ответственность за катастрофу либо на Россию, либо в худшем случае на Украину по аналогии с подрывом "Северных потоков", - подчеркнули в Службе внешней разведки.
В ведомстве добавили, что момент для атаки Лондон намерен подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект от нее для давления на администрацию президента США Дональда Трампа. Цель - вынудить Вашингтон вопреки национальным интересам принять максимально жесткие вторичные санкции в отношении покупателей российских энергоресурсов, которые предстанут "косвенными виновниками трагедии", отметили в СВР.
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