https://crimea.ria.ru/20250802/otkazhetsya-li-indiya-ot-nefti-iz-rossii-iz-za-ugroz-trampa--mnenie-1148414002.html
Откажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнение
Откажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнение - РИА Новости Крым, 03.08.2025
Откажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнение
Индия продолжит взаимодействие с российским нефтегазовым комплексом и закупать нефть из России, несмотря на угрозы США и противоречивые сведения по этому... РИА Новости Крым, 03.08.2025
2025-08-02T08:12
2025-08-02T08:12
2025-08-03T15:16
радио "спутник в крыму"
индия
вадим колесниченко
сша
россия
топливо
нефть
мнения
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Индия продолжит закупать у России нефть на фоне угроз США – политолог Колесниченко
Индия продолжит закупать у России нефть на фоне угроз США – политолог Колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Индия продолжит взаимодействие с российским нефтегазовым комплексом и закупать нефть из России, несмотря на угрозы США и противоречивые сведения по этому вопросу в информационном поле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.Накануне ряд зарубежных СМИ, в частности западные агентства Reuters и Bloomberg, со ссылкой на "источники, знакомые с ситуацией" сообщили, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают закупку нефти из России после угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% торговые пошлины. Ранее США пригрозили ввести пошлины против всех стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.По словам Колесниченко, главный партнер России – "Китай уже четко и однозначно сказал, что плевал на все эти заявления Трампа, поскольку видит только взаимную и разумную конкуренцию на мировом рынке и не собирается отказываться от отношений с Россией".Что же касается Индии, то, несмотря на различного рода противоречивые выступления относительно реакции Нью-Дели на угрозы со стороны США, эта страна также продолжит поддерживать и развивать связи с Россией, в том числе экономические, уверен политолог."И я не сомневаюсь, что Индия все равно через третьи посреднические структуры будет продолжать взаимодействие с нашим нефтегазовым комплексом. Потому что есть такая тонкость: нефтеперерабатывающие заводы настраиваются на определенный тип нефти, и очень сложно ту или иную нефть поменять, и просто могут остановиться высокие настройки, технологии нефтеперегонных заводов", – аргументировал он свою позицию.Кроме того, отношения с Россией у Индии уже "очень долгие, еще с советских времен, и Индия будет стараться" их сохранять и впредь, считает Колесниченко.По его мнению, ярким доказательством тому стал недавний отказ Нью-Дели закупать вооружение у США.Поставки нефти и участие в БРИКС – о чем договорились Россия и ВьетнамНапомним, увеличение закупок американских товаров было одним из ключевых требований Дональда Трампа, который ранее ввел 25-процентные пошлины на индийские товары.Индия – третий по величине импортер нефти в мире и крупнейший покупатель сырой нефти из РФ. Ранее сообщалось, что в 2024 году импорт российской нефти в Индию вырос на 6,9% по сравнению предыдущим годом, при этом составил почти 40% от общего объема, поставленного в страну.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров ответил на угрозы Трампа о введении пошлин на российские товары Обострение между Индией и Пакистаном – кому выгоден конфликт "Плечом к плечу": к чему ведут Китай антироссийские санкции
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индия, вадим колесниченко, сша, россия, топливо, нефть, мнения
Откажется ли Индия от нефти из России из-за угроз Трампа – мнение
Индия продолжит закупать у России нефть на фоне угроз США – политолог
08:12 02.08.2025 (обновлено: 15:16 03.08.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым.
Индия продолжит взаимодействие с российским нефтегазовым комплексом и закупать нефть из России, несмотря на угрозы США и противоречивые сведения по этому вопросу в информационном поле. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко.
Накануне ряд зарубежных СМИ, в частности западные агентства Reuters и Bloomberg, со ссылкой на "источники, знакомые с ситуацией" сообщили, что индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостанавливают закупку нефти из России после угроз президента США Дональда Трампа ввести 100% торговые пошлины. Ранее США пригрозили
ввести пошлины против всех стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС.
По словам Колесниченко, главный партнер России – "Китай уже четко и однозначно сказал, что плевал на все эти заявления Трампа, поскольку видит только взаимную и разумную конкуренцию на мировом рынке и не собирается отказываться от отношений с Россией".
Что же касается Индии, то, несмотря на различного рода противоречивые выступления относительно реакции Нью-Дели на угрозы со стороны США, эта страна также продолжит поддерживать и развивать связи с Россией, в том числе экономические, уверен политолог.
"И я не сомневаюсь, что Индия все равно через третьи посреднические структуры будет продолжать взаимодействие с нашим нефтегазовым комплексом. Потому что есть такая тонкость: нефтеперерабатывающие заводы настраиваются на определенный тип нефти, и очень сложно ту или иную нефть поменять, и просто могут остановиться высокие настройки, технологии нефтеперегонных заводов", – аргументировал он свою позицию.
Кроме того, отношения с Россией у Индии уже "очень долгие, еще с советских времен, и Индия будет стараться" их сохранять и впредь, считает Колесниченко.
По его мнению, ярким доказательством тому стал недавний отказ Нью-Дели закупать вооружение у США.
"Индия буквально накануне отказалась от закупки вооружений у США – самолетов F-35 и ракетных систем, и она продолжает работать по вооружениям с Российской Федерацией", – подчеркнул эксперт.
Напомним, увеличение закупок американских товаров было одним из ключевых требований Дональда Трампа, который ранее ввел 25-процентные пошлины на индийские товары.
Индия – третий по величине импортер нефти в мире и крупнейший покупатель сырой нефти из РФ. Ранее сообщалось, что в 2024 году импорт российской нефти в Индию вырос на 6,9% по сравнению предыдущим годом, при этом составил почти 40% от общего объема, поставленного в страну.
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