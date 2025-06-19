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Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флот - РИА Новости Крым, 19.06.2025
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Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флот
Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флот - РИА Новости Крым, 19.06.2025
Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флот
Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против российского танкерного флота и нефтетерминалов. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 19.06.2025
2025-06-19T18:29
2025-06-19T18:29
владимир зеленский
санкции
новости
политика
россия
нефть
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против российского танкерного флота и нефтетерминалов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Он также анонсировал введение санкций против газовозов, финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставки компонентов и оборудования в Россию для производства оружия. Все это, по мнению главы киевского режима, должно быть на сто процентов синхронизировано с санкциями "партнеров" Украины. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины.Зеленский ранее ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС продлил санкции против Крыма и СевастополяТрамп не хочет вводить новые санкции против РоссииЗеленский ввел санкции против "Артека"
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владимир зеленский, санкции, новости, политика, россия, нефть, российская нефть
Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флот

Зеленский вводит санкции против российского танкерного флота и нефтетерминалов

18:29 19.06.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против российского танкерного флота и нефтетерминалов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Продолжаем политику давления на российский танкерный флот. Поставил задачу расширить санкции на капитанов этого флота, а также на российские терминалы, которые отгружают нефть", - написал Зеленский.

Он также анонсировал введение санкций против газовозов, финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставки компонентов и оборудования в Россию для производства оружия. Все это, по мнению главы киевского режима, должно быть на сто процентов синхронизировано с санкциями "партнеров" Украины. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины.
Зеленский ранее ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.
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