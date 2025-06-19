https://crimea.ria.ru/20250619/zelenskiy-reshil-rasshiryat-sanktsii-na-rossiyskiy-tankernyy-flot-1147359624.html

Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флот

Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флот - РИА Новости Крым, 19.06.2025

Зеленский решил расширять санкции на российский танкерный флот

Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против российского танкерного флота и нефтетерминалов. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 19.06.2025

2025-06-19T18:29

2025-06-19T18:29

2025-06-19T18:29

владимир зеленский

санкции

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российская нефть

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые санкции против российского танкерного флота и нефтетерминалов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Он также анонсировал введение санкций против газовозов, финансовых инструментов, криптовалют, схем оплаты и поставки компонентов и оборудования в Россию для производства оружия. Все это, по мнению главы киевского режима, должно быть на сто процентов синхронизировано с санкциями "партнеров" Украины. Санкционные пакеты Евросоюза и других глобальных субъектов должны быть также полностью подтверждены национальными санкционными решениями Украины.Зеленский ранее ввел санкции против десяти физлиц, среди которых помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев, сын бывшего главы завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Александр и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕС продлил санкции против Крыма и СевастополяТрамп не хочет вводить новые санкции против РоссииЗеленский ввел санкции против "Артека"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, санкции, новости, политика, россия, нефть, российская нефть