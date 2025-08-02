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Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре

Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре - РИА Новости Крым, 02.08.2025

Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре

В Крыму к середине октября планируют открыть движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак. Первый этап строительства выполнен на три четверти. Об... РИА Новости Крым, 02.08.2025

2025-08-02T16:55

2025-08-02T16:55

2025-08-02T16:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму к середине октября планируют открыть движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак. Первый этап строительства выполнен на три четверти. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Готовность первого этапа строительства объекта составляет 75%, уточнил председатель совмина.Он добавил, что в ходе осмотра обсудили динамику работ, включая оценку соответствия мероприятий утвержденному плану-графику.Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что запланированные на текущий год работы по ремонту дорог в городе выполнены на 70%. В частности, в рамках этих работ выполняется ремонт улицы в районе сквера Воинам-интернационалистам, а также по улице Семашко, где в минувшем году полностью сделана система водоотведения и до 1 сентября должны завершиться непосредственно работы по ремонту улицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинВ Крыму демонтируют 11 аварийных причалов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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