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Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре - РИА Новости Крым, 02.08.2025
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Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре
Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре - РИА Новости Крым, 02.08.2025
Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре
В Крыму к середине октября планируют открыть движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак. Первый этап строительства выполнен на три четверти. Об... РИА Новости Крым, 02.08.2025
2025-08-02T16:55
2025-08-02T16:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму к середине октября планируют открыть движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак. Первый этап строительства выполнен на три четверти. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Готовность первого этапа строительства объекта составляет 75%, уточнил председатель совмина.Он добавил, что в ходе осмотра обсудили динамику работ, включая оценку соответствия мероприятий утвержденному плану-графику.Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что запланированные на текущий год работы по ремонту дорог в городе выполнены на 70%. В частности, в рамках этих работ выполняется ремонт улицы в районе сквера Воинам-интернационалистам, а также по улице Семашко, где в минувшем году полностью сделана система водоотведения и до 1 сентября должны завершиться непосредственно работы по ремонту улицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым и Азовское кольцо: как идут работыНа Юге России построят и отремонтируют 780 км дорог за пять лет – ПутинВ Крыму демонтируют 11 аварийных причалов
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РИА Новости Крым
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Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре

Гоцанюк: движении по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре

16:55 02.08.2025
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаДвижение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре
Движение по автодороге Льговское – Грушевка – Судак откроют в октябре
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В Крыму к середине октября планируют открыть движение по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак. Первый этап строительства выполнен на три четверти. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
"До 15 октября 2025 года планируется запуск рабочего движения по новой автодороге Льговское – Грушевка – Судак", – сказано в сообщении.
Готовность первого этапа строительства объекта составляет 75%, уточнил председатель совмина.
"Подрядной организации необходимо активизировать темпы работ и обеспечить завершение строительства – от трассы "Таврида" до Судака – не позднее 2027 года", – заявил Гоцанюк.
Он добавил, что в ходе осмотра обсудили динамику работ, включая оценку соответствия мероприятий утвержденному плану-графику.
Ранее глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев заявил, что запланированные на текущий год работы по ремонту дорог в городе выполнены на 70%. В частности, в рамках этих работ выполняется ремонт улицы в районе сквера Воинам-интернационалистам, а также по улице Семашко, где в минувшем году полностью сделана система водоотведения и до 1 сентября должны завершиться непосредственно работы по ремонту улицы.
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НовостиКрымНовости КрымаЮрий ГоцанюкДороги Крыма
 
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