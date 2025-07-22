https://crimea.ria.ru/20250722/v-krymu-demontiruyut-11-avariynykh-prichalov-1148126637.html

В Крыму демонтируют 11 аварийных причалов

В Крыму демонтируют 11 аварийных причалов - РИА Новости Крым, 22.07.2025

В Крыму демонтируют 11 аварийных причалов

В Крыму проведут капитальный ремонт причалов на Южном берегу, в Судаке и Евпатории, а также снесут аварийные конструкции на побережье. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T13:38

2025-07-22T13:38

2025-07-22T13:46

крым

юрий гоцанюк

совет министров рк

алупка

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ливадия

судак

евпатория

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партенит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму проведут капитальный ремонт причалов на Южном берегу, в Судаке и Евпатории, а также снесут аварийные конструкции на побережье. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Капитальный ремонт причалов предусмотрен в Алупке, Гурзуфе, Ливадии, Судаке, Евпатории (пристань Парк Фрунзе) и в других прибрежных городах, отметил Гоцанюк по итогам совещания по вопросам модернизации причальной инфраструктуры и создания комфортных условий для жителей и гостей Крыма.Ранее сообщалось, что в Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.В 2014 году распоряжением правительства России в Крыму и Севастополе установлены 12 пунктов пропуска через государственную границу РФ: три автомобильных, три железнодорожных, один воздушный и пять морских. В числе последних входят пункты в Севастополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте. В начале года минимущество Крыма стало правообладателем акций Евпаторийского и Ялтинского морских портов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихКакие причалы отремонтируют в СевастополеПорт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность

https://crimea.ria.ru/20250722/r-rasshirit-podkhody-k-portam-chernogo-i-azovskogo-morey--mishustin-1148123758.html

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партенит

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, юрий гоцанюк, совет министров рк, алупка, гурзуф, ливадия, судак, евпатория, феодосия, партенит, кореиз