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В Крыму демонтируют 11 аварийных причалов - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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В Крыму демонтируют 11 аварийных причалов
В Крыму демонтируют 11 аварийных причалов - РИА Новости Крым, 22.07.2025
В Крыму демонтируют 11 аварийных причалов
В Крыму проведут капитальный ремонт причалов на Южном берегу, в Судаке и Евпатории, а также снесут аварийные конструкции на побережье. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T13:38
2025-07-22T13:46
крым
юрий гоцанюк
совет министров рк
алупка
гурзуф
ливадия
судак
евпатория
феодосия
партенит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму проведут капитальный ремонт причалов на Южном берегу, в Судаке и Евпатории, а также снесут аварийные конструкции на побережье. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Капитальный ремонт причалов предусмотрен в Алупке, Гурзуфе, Ливадии, Судаке, Евпатории (пристань Парк Фрунзе) и в других прибрежных городах, отметил Гоцанюк по итогам совещания по вопросам модернизации причальной инфраструктуры и создания комфортных условий для жителей и гостей Крыма.Ранее сообщалось, что в Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.В 2014 году распоряжением правительства России в Крыму и Севастополе установлены 12 пунктов пропуска через государственную границу РФ: три автомобильных, три железнодорожных, один воздушный и пять морских. В числе последних входят пункты в Севастополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте. В начале года минимущество Крыма стало правообладателем акций Евпаторийского и Ялтинского морских портов. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лето-2025 в Балаклаве: что ждет отдыхающихКакие причалы отремонтируют в СевастополеПорт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность
https://crimea.ria.ru/20250722/r-rasshirit-podkhody-k-portam-chernogo-i-azovskogo-morey--mishustin-1148123758.html
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алупка
гурзуф
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крым, юрий гоцанюк, совет министров рк, алупка, гурзуф, ливадия, судак, евпатория, феодосия, партенит, кореиз
В Крыму демонтируют 11 аварийных причалов

В Крыму капитально отремонтируют причалы и снесут 11 аварийных – власти

13:38 22.07.2025 (обновлено: 13:46 22.07.2025)
 
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПричал на побережья Крыма
Причал на побережья Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму проведут капитальный ремонт причалов на Южном берегу, в Судаке и Евпатории, а также снесут аварийные конструкции на побережье. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Капитальный ремонт причалов предусмотрен в Алупке, Гурзуфе, Ливадии, Судаке, Евпатории (пристань Парк Фрунзе) и в других прибрежных городах, отметил Гоцанюк по итогам совещания по вопросам модернизации причальной инфраструктуры и создания комфортных условий для жителей и гостей Крыма.
"К сожалению, часть причалов находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. По предварительной оценке, 11 таких причалов будут демонтированы, в том числе в Феодосии, Евпатории, поселках Партенит, Кореиз и других населенных пунктах", - написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.
В 2014 году распоряжением правительства России в Крыму и Севастополе установлены 12 пунктов пропуска через государственную границу РФ: три автомобильных, три железнодорожных, один воздушный и пять морских. В числе последних входят пункты в Севастополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте. В начале года минимущество Крыма стало правообладателем акций Евпаторийского и Ялтинского морских портов.
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КрымЮрий ГоцанюкСовет министров РКАлупкаГурзуфЛивадияСудакЕвпаторияФеодосияПартенитКореиз
 
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