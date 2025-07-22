В Крыму демонтируют 11 аварийных причалов
В Крыму капитально отремонтируют причалы и снесут 11 аварийных – власти
13:38 22.07.2025 (обновлено: 13:46 22.07.2025)
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия ГоцанюкаПричал на побережья Крыма
© Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму проведут капитальный ремонт причалов на Южном берегу, в Судаке и Евпатории, а также снесут аварийные конструкции на побережье. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Капитальный ремонт причалов предусмотрен в Алупке, Гурзуфе, Ливадии, Судаке, Евпатории (пристань Парк Фрунзе) и в других прибрежных городах, отметил Гоцанюк по итогам совещания по вопросам модернизации причальной инфраструктуры и создания комфортных условий для жителей и гостей Крыма.
"К сожалению, часть причалов находится в аварийном состоянии и не подлежит восстановлению. По предварительной оценке, 11 таких причалов будут демонтированы, в том числе в Феодосии, Евпатории, поселках Партенит, Кореиз и других населенных пунктах", - написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что в Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя.
В 2014 году распоряжением правительства России в Крыму и Севастополе установлены 12 пунктов пропуска через государственную границу РФ: три автомобильных, три железнодорожных, один воздушный и пять морских. В числе последних входят пункты в Севастополе, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялте. В начале года минимущество Крыма стало правообладателем акций Евпаторийского и Ялтинского морских портов.
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