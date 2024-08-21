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Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность
Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 21.08.2024
Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность
Керченский морской промышленный порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность, его модернизацию проведут за счет средств госбюджета. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T12:11
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2024-08-21T12:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Керченский морской промышленный порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность, его модернизацию проведут за счет средств госбюджета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко.Работы на объекте будут выполнены за счет федеральных средств, в том числе углубление канала, который с годами заилился, что осложняло выход судов из акватории порта, добавил Аксенов.Керченский морской порт Камыш-Бурун расположен на берегу Керченского пролива, в промышленной зоне Керчи. Специализируется на перевалке ферросплавов, углей, марганцевого концентрата, коксовой мелочи, генеральных грузов. Порт принимает суда шириной до 50 метров и длиной до 200 метров. В порту имеются четыре причала. Общая длина причальной линии – 628 метров.В 2015 году власти республики национализировали порт и преобразовали его в государственное унитарное предприятие Республики Крым "Камыш-Бурунская производственная компания", ориентированное на производство бескоксового чугуна, металлопроката, цемента, известняка и агломерата.
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, керчь, крым, росморречфлот, экономика, экономика крыма, новости крыма, порты азовского-черноморского бассейна
Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность
Крым передаст в федеральную собственность морской порт Камыш-Бурун в Керчи – Аксенов
12:11 21.08.2024 (обновлено: 12:16 21.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Керченский морской промышленный порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность, его модернизацию проведут за счет средств госбюджета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко.
"В федеральную собственность будет передан Керченский морской порт Камыш-Бурун. Благодарю первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Дениса Мантурова и министра транспорта РФ Романа Старовойта за соответствующее решение", - написал глава республики в своем Telegram-канале.
Работы на объекте будут выполнены за счет федеральных средств, в том числе углубление канала, который с годами заилился, что осложняло выход судов из акватории порта, добавил Аксенов.
Керченский морской порт Камыш-Бурун расположен на берегу Керченского пролива, в промышленной зоне Керчи. Специализируется на перевалке ферросплавов, углей, марганцевого концентрата, коксовой мелочи, генеральных грузов. Порт принимает суда шириной до 50 метров и длиной до 200 метров. В порту имеются четыре причала. Общая длина причальной линии – 628 метров.
В 2015 году власти республики национализировали порт и преобразовали его в государственное унитарное предприятие Республики Крым "Камыш-Бурунская производственная компания", ориентированное на производство бескоксового чугуна, металлопроката, цемента, известняка и агломерата.