https://crimea.ria.ru/20240821/port-kamysh-burun-v-kerchi-peredadut-v-federalnuyu-sobstvennost-1139769220.html

Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность

Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность - РИА Новости Крым, 21.08.2024

Порт Камыш-Бурун в Керчи передадут в федеральную собственность

Керченский морской промышленный порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность, его модернизацию проведут за счет средств госбюджета. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T12:11

2024-08-21T12:11

2024-08-21T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Керченский морской промышленный порт Камыш-Бурун передадут в федеральную собственность, его модернизацию проведут за счет средств госбюджета. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам встречи с руководителем Росморречфлота Андреем Тарасенко.Работы на объекте будут выполнены за счет федеральных средств, в том числе углубление канала, который с годами заилился, что осложняло выход судов из акватории порта, добавил Аксенов.Керченский морской порт Камыш-Бурун расположен на берегу Керченского пролива, в промышленной зоне Керчи. Специализируется на перевалке ферросплавов, углей, марганцевого концентрата, коксовой мелочи, генеральных грузов. Порт принимает суда шириной до 50 метров и длиной до 200 метров. В порту имеются четыре причала. Общая длина причальной линии – 628 метров.В 2015 году власти республики национализировали порт и преобразовали его в государственное унитарное предприятие Республики Крым "Камыш-Бурунская производственная компания", ориентированное на производство бескоксового чугуна, металлопроката, цемента, известняка и агломерата.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, керчь, крым, росморречфлот, экономика, экономика крыма, новости крыма, порты азовского-черноморского бассейна