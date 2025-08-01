https://crimea.ria.ru/20250801/kirienko-i-chernyshenko-posetili-festival-tavridaart-v-krymu-1148431077.html

Кириенко и Чернышенко посетили фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму

Кириенко и Чернышенко посетили фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму - РИА Новости Крым, 01.08.2025

Кириенко и Чернышенко посетили фестиваль "Таврида.Арт" в Крыму

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетили арт-кластер "Таврида" в Крыму, где в пятницу... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T22:13

2025-08-01T22:13

2025-08-01T22:17

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арт-кластер "таврида"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко посетили арт-кластер "Таврида" в Крыму, где в пятницу открылся фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ".Они оценили работу академии творческих индустрий "Меганом", где участники проходят образовательную программу и презентуют свои творческие инициативы, ознакомились с проектом детского оздоровительного лагеря "Ямалия" вместимостью до 500 человек, который построят на территории арт-кластера.Также Кириенко и Чернышенко вместе с участниками фестиваля посмотрели спектакль "Дорога на Берлин" о жизни русского народа в годы Великой Отечественной войны.Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" — это крупнейшая в России культурная площадка, посвященная молодежному творчеству. Фестиваль традиционно проходит с 1 по 3 августа на территории арт‑кластера "Таврида" в городе Судак. "Таврида.АРТ" ежегодно собирает тысячи молодых участников из всех регионов страны: она сочетает выступления звезд и начинающих артистов, образовательные мастер‑классы и лекции, а также дает платформу для реализации креативных инициатив и сотрудничества между регионами.РИА Новости Крым и радио "Спутник в Крыму" выступают информационными партнерами фестиваля "Таврида.АРТ".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минкульт РФ представил на "Тавриде.АРТ" каталог главных тем России В Судаке жарко: стартовал фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ""Звери" и "Моя Мишель": фестиваль "Таврида. АРТ" объявил хедлайнеров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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