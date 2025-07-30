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Землетрясение на Камчатке - ждать ли подземных толчков в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20250730/zemletryasenie-na-kamchatke---zhdat-li-podzemnykh-tolchkov-v-krymu--1148350791.html
Землетрясение на Камчатке - ждать ли подземных толчков в Крыму
Землетрясение на Камчатке - ждать ли подземных толчков в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Землетрясение на Камчатке - ждать ли подземных толчков в Крыму
Несмотря на то, что Крым – сейсмоактивный регион, в ближайшее время на полуострове не ожидают каких-либо подземных толчков после землетрясения на Камчатке. Об... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T13:19
2025-07-30T13:19
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камчатка
мнения
сейсмология
стихия
алексей морозов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Несмотря на то, что Крым – сейсмоактивный регион, в ближайшее время на полуострове не ожидают каких-либо подземных толчков после землетрясения на Камчатке. Об этом РИА Новости Крым сообщил доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук Алексей Морозов.Он подчеркнул, что каждый сейсмоактивный регион России хорошо изучен. На данный момент самый сейсмически активный – Камчатский. В этой зоне происходят столкновения океанической Тихоокеанской плиты с Охотской континентальной плитой. Именно в этих зонах происходят самые сильные и самые глубокие землетрясения на нашей планете. В этой же зоне и высокая вулканическая активность."В Камчатском регионе у нас всегда происходят землетрясения. Но они всегда происходят с разной магнитудой. И чем выше магнитуда, тем реже оно происходит", – заметил ведущий научный сотрудник РАН.Историческое землетрясение и цунами на КамчаткеУтром в среду стало известно, что в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.По словам ученого, уникальность землетрясения, которое произошло 30 июля, - в значении его магнитуды. Период повторяемости подобных землетрясений – несколько десятилетий, а порой и несколько сотен лет, говорит он.Делая прогнозы землетрясений, ученые опираются только на вероятностные понятия, уточнил сейсмолог. Тем не менее вероятность возникновения подобного землетрясения в ближайшем будущем очень маленькая, считает он."Вероятность категорически мала. Это отмечают и камчатские сейсмологи", – говорит специалист.Однако, уточнил Морозов, подобные события вызывают очень сильный афтершоковый процесс (серия подземных толчков, следующих за главным землетрясением, в том же районе –ред.).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЗемлетрясение произошло в Горном АлтаеВ Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС
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РИА Новости Крым
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землетрясение в крыму, землетрясение, камчатка, мнения, сейсмология, стихия, алексей морозов
Землетрясение на Камчатке - ждать ли подземных толчков в Крыму

Землетрясение на Камчатке не отразится на сейсмоактивности в Крыму - ученый

13:19 30.07.2025
 
© РИА Новости КрымЗемлетрясение
Землетрясение - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Несмотря на то, что Крым – сейсмоактивный регион, в ближайшее время на полуострове не ожидают каких-либо подземных толчков после землетрясения на Камчатке. Об этом РИА Новости Крым сообщил доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук Алексей Морозов.
"Каждый регион уникален. Крым тоже сейсмоактивный регион. В прошлом здесь неоднократно происходили крупные землетрясения. Но на данный момент информации, что по крымскому региону ожидают подземные толчки, нет", – рассказал Морозов.
Он подчеркнул, что каждый сейсмоактивный регион России хорошо изучен. На данный момент самый сейсмически активный – Камчатский. В этой зоне происходят столкновения океанической Тихоокеанской плиты с Охотской континентальной плитой. Именно в этих зонах происходят самые сильные и самые глубокие землетрясения на нашей планете. В этой же зоне и высокая вулканическая активность.
"В Камчатском регионе у нас всегда происходят землетрясения. Но они всегда происходят с разной магнитудой. И чем выше магнитуда, тем реже оно происходит", – заметил ведущий научный сотрудник РАН.

Историческое землетрясение и цунами на Камчатке

Утром в среду стало известно, что в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.
По словам ученого, уникальность землетрясения, которое произошло 30 июля, - в значении его магнитуды. Период повторяемости подобных землетрясений – несколько десятилетий, а порой и несколько сотен лет, говорит он.

"При этом такие явления очень опасны, опасны своими последствиями. Не только прямыми, вызванными сокращениями земной поверхности, но и вторичными последствиями – это цунами", – отметил Алексей Морозов.

Делая прогнозы землетрясений, ученые опираются только на вероятностные понятия, уточнил сейсмолог. Тем не менее вероятность возникновения подобного землетрясения в ближайшем будущем очень маленькая, считает он.
"Вероятность категорически мала. Это отмечают и камчатские сейсмологи", – говорит специалист.
Однако, уточнил Морозов, подобные события вызывают очень сильный афтершоковый процесс (серия подземных толчков, следующих за главным землетрясением, в том же районе –ред.).
"Так как магнитуда основного толчка была очень высокая, афтершоки будут происходить с меньшими, но тем не менее значительными колебаниями. В некоторых случаях могут доходить и до 7 баллов. Но основная масса этих толчков людьми ощущаться не будет. Они будут фиксироваться только сейсмической аппаратурой", – заключил доктор технических наук.
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