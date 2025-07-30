https://crimea.ria.ru/20250730/zemletryasenie-na-kamchatke---zhdat-li-podzemnykh-tolchkov-v-krymu--1148350791.html

Землетрясение на Камчатке - ждать ли подземных толчков в Крыму

Землетрясение на Камчатке - ждать ли подземных толчков в Крыму - РИА Новости Крым, 30.07.2025

Землетрясение на Камчатке - ждать ли подземных толчков в Крыму

Несмотря на то, что Крым – сейсмоактивный регион, в ближайшее время на полуострове не ожидают каких-либо подземных толчков после землетрясения на Камчатке. Об... РИА Новости Крым, 30.07.2025

2025-07-30T13:19

2025-07-30T13:19

2025-07-30T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым, Вадим Рыбалкин. Несмотря на то, что Крым – сейсмоактивный регион, в ближайшее время на полуострове не ожидают каких-либо подземных толчков после землетрясения на Камчатке. Об этом РИА Новости Крым сообщил доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук Алексей Морозов.Он подчеркнул, что каждый сейсмоактивный регион России хорошо изучен. На данный момент самый сейсмически активный – Камчатский. В этой зоне происходят столкновения океанической Тихоокеанской плиты с Охотской континентальной плитой. Именно в этих зонах происходят самые сильные и самые глубокие землетрясения на нашей планете. В этой же зоне и высокая вулканическая активность."В Камчатском регионе у нас всегда происходят землетрясения. Но они всегда происходят с разной магнитудой. И чем выше магнитуда, тем реже оно происходит", – заметил ведущий научный сотрудник РАН.Историческое землетрясение и цунами на КамчаткеУтром в среду стало известно, что в Северо-Курильском районе Сахалинской области на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 8,8 и вызвало четыре волны цунами. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.По словам ученого, уникальность землетрясения, которое произошло 30 июля, - в значении его магнитуды. Период повторяемости подобных землетрясений – несколько десятилетий, а порой и несколько сотен лет, говорит он.Делая прогнозы землетрясений, ученые опираются только на вероятностные понятия, уточнил сейсмолог. Тем не менее вероятность возникновения подобного землетрясения в ближайшем будущем очень маленькая, считает он."Вероятность категорически мала. Это отмечают и камчатские сейсмологи", – говорит специалист.Однако, уточнил Морозов, подобные события вызывают очень сильный афтершоковый процесс (серия подземных толчков, следующих за главным землетрясением, в том же районе –ред.).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История крымских землетрясений: полуостров на линии разломаЗемлетрясение произошло в Горном АлтаеВ Петропавловске-Камчатском после землетрясения ввели режим ЧС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в крыму, землетрясение, камчатка, мнения, сейсмология, стихия, алексей морозов