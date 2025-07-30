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Землетрясение произошло в Горном Алтае - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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Землетрясение произошло в Горном Алтае
Землетрясение произошло в Горном Алтае - РИА Новости Крым, 30.07.2025
Землетрясение произошло в Горном Алтае
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Республике Алтай. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, толчки произошли в районе... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T10:50
2025-07-30T10:50
землетрясение
республика алтай
новости
сейсмология
стихия
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Республике Алтай. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, толчки произошли в районе Северо-Чуйского хребта.По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 3:32 по местному времени, эпицентр находился в 250 километрах от Горно-Алтайска. Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 5.5 балла по шкале MSK-64.В 50-километровую зону попали также населенные пункты Кызыл-Таш, Чаган-Узун, Бельтир, Кош-Агач, Беляши, уточняет в свою очередь главк МЧС по республике."Населением толчки не ощущались, жертв и разрушений нет", - уточнили спасатели.Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Магнитуда составила 8,7. После этого была объявлена угроза цунами, жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону. Волны ударили по островам Парамушир и Шумшу. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Землетрясение на Камчатке и четыре волны цунами – какие последствияЗемлетрясение и угроза цунами на Камчатке – что говорят местные жителиОт Алушты до Севастополя Южный берег содрогнулся
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РИА Новости Крым
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землетрясение, республика алтай, новости, сейсмология, стихия, происшествия, россия
Землетрясение произошло в Горном Алтае

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в районе Северо-Чуйского хребта на Алтае

10:50 30.07.2025
 
Землетрясение
Землетрясение
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировано в Республике Алтай. Как сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН, толчки произошли в районе Северо-Чуйского хребта.
По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 3:32 по местному времени, эпицентр находился в 250 километрах от Горно-Алтайска. Интенсивность сейсмособытия в эпицентре составила 5.5 балла по шкале MSK-64.
В 50-километровую зону попали также населенные пункты Кызыл-Таш, Чаган-Узун, Бельтир, Кош-Агач, Беляши, уточняет в свою очередь главк МЧС по республике.
"Населением толчки не ощущались, жертв и разрушений нет", - уточнили спасатели.
Сильнейшее с 1952 года землетрясение произошло в Северо-Курильске утром 30 июля. Магнитуда составила 8,7. После этого была объявлена угроза цунами, жителей эвакуировали из потенциально опасной зоны. Первая волна цунами обрушилась на прибрежную зону. Волны ударили по островам Парамушир и Шумшу. В МЧС России сообщили, что спасатели приступили к обследованию зданий. По данным камчатского минздрава, есть пострадавшие, но все они находятся в удовлетворительном состоянии и не получили тяжелых травм.
После землетрясения и цунами в Северо-Курильском районе Сахалинской области введен режим чрезвычайной ситуации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ЗемлетрясениеРеспублика АлтайНовостиСейсмологияСтихияПроисшествияРоссия
 
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