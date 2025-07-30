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МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене прописки - РИА Новости Крым, 30.07.2025
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МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене прописки
МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене прописки - РИА Новости Крым, 30.07.2025
МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене прописки
Информация о введении десятидневного срока для автовладельцев по уведомлению Госавтоинспекции при смене постоянной регистрации – фейк, сообщила официальный... РИА Новости Крым, 30.07.2025
2025-07-30T18:10
2025-07-30T18:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля – РИА Новости Крым. Информация о введении десятидневного срока для автовладельцев по уведомлению Госавтоинспекции при смене постоянной регистрации – фейк, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Она уточнила, что такие утверждения не соответствуют действующему законодательству.И добавила, что согласно закону, срок в 10 дней действительно установлен, но он касается других случаев: при изготовлении транспортного средства для собственного пользования, при временном ввозе авто на территорию России на срок более года, при смене владельца или приобретении прав на машину, не стоявшей на учете в РФ и другие.При этом, как поясняет представитель МВД, обязательный срок для внесения изменений в регистрационные данные, касающиеся смены места жительства владельца, в законодательстве не установлен.Накануне Волк также развеяла слухи о якобы планируемом запрете на покупку и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. По ее словам, подобные сведения не соответствуют действительности.Ранее сообщалось, что информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Запорожской АЭС опровергли фейк о повышенном радиационном фонеВ Керчи мужчину обвиняют в распространении фейков об армии РоссииНа Кубани опровергли фейк об эвакуации детских лагерей после атаки дронов
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МВД опровергло слухи о введении срока уведомления ГАИ при смене прописки

Десятидневный срок для уведомления ГАИ при смене регистрации не установлен законом – МВД

18:10 30.07.2025 (обновлено: 18:19 30.07.2025)
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля – РИА Новости Крым. Информация о введении десятидневного срока для автовладельцев по уведомлению Госавтоинспекции при смене постоянной регистрации – фейк, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Она уточнила, что такие утверждения не соответствуют действующему законодательству.
"Исчерпывающий перечень обязанностей автовладельцев по регистрации транспортных средств установлен законодательством в сфере регистрации, в частности Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", – подчеркнула Волк.
И добавила, что согласно закону, срок в 10 дней действительно установлен, но он касается других случаев: при изготовлении транспортного средства для собственного пользования, при временном ввозе авто на территорию России на срок более года, при смене владельца или приобретении прав на машину, не стоявшей на учете в РФ и другие.
При этом, как поясняет представитель МВД, обязательный срок для внесения изменений в регистрационные данные, касающиеся смены места жительства владельца, в законодательстве не установлен.
Накануне Волк также развеяла слухи о якобы планируемом запрете на покупку и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. По ее словам, подобные сведения не соответствуют действительности.
"Акцент планируется сделать на проведении соответствующей просветительской работы с водителями автомобилей данной категории, а также на механизмах взаимной адаптации транспортных средств и дорожной инфраструктуры с учетом особенностей установленного порядка дорожного движения", – объяснила представитель МВД.
Ранее сообщалось, что информация о якобы повышенном радиационном фоне в районе Запорожской АЭС не соответствует действительности и является безосновательной.
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