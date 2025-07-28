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Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 28.07.2025
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Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T13:03
2025-07-28T13:07
новости сво
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр)
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Армия России взяла под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР

13:03 28.07.2025 (обновлено: 13:07 28.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Накануне сообщалось, что группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.
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Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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