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Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T13:03

2025-07-28T13:03

2025-07-28T13:07

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всу (вооруженные силы украины)

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр)