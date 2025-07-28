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Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T13:03
2025-07-28T13:03
2025-07-28T13:07
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вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
новости
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл - РИА Новости Крым. Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне сообщалось, что группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободила населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области. До этого подразделения группировки войск "Центр" освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости, донецкая народная республика (днр)
Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР
Армия России взяла под контроль населенные пункты Бойковка и Бельгийка в ДНР
13:03 28.07.2025 (обновлено: 13:07 28.07.2025)