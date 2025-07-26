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Армия России освободили два населенных пункта

Армия России освободили два населенных пункта - РИА Новости Крым, 26.07.2025

Армия России освободили два населенных пункта

Группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, Киев за РИА Новости Крым, 26.07.2025

2025-07-26T12:09

2025-07-26T12:09

2025-07-26T12:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 190 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - уточняется в сводке ведомства.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), армия и флот, новости