https://crimea.ria.ru/20250726/armiya-rossii-osvobodila-zelenyy-gay-v-dnr-1148255522.html
Армия России освободили два населенных пункта
Армия России освободили два населенных пункта - РИА Новости Крым, 26.07.2025
Армия России освободили два населенных пункта
Группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, Киев за РИА Новости Крым, 26.07.2025
2025-07-26T12:09
2025-07-26T12:09
2025-07-26T12:16
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 190 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области."ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - уточняется в сводке ведомства.Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), армия и флот, новости
Армия России освободили два населенных пункта
Армия России освободили два населенных пункта - Минобороны
12:09 26.07.2025 (обновлено: 12:16 26.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Группировка "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай в ДНР и Малиевку в Днепропетровской области, Киев за сутки потерял в зоне ответственности группировки до 190 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великомихайловка, Новогеоргиевка Днепропетровской области, Искра Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области.
"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - уточняется в сводке ведомства.
Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили
населенные пункты Новоэкономическое и Зверево в ДНР.
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