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Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T18:02
2025-07-24T18:02
2025-07-24T18:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Варачино Сумской области. 20 июля был освобожден населенный пункт Белая гора в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, донецкая народная республика (днр), новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
Армия России освободила Новоэкономическое и Зверево в ДНР
18:02 24.07.2025 (обновлено: 18:06 24.07.2025)