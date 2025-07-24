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Армия России освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Варачино Сумской области. 20 июля был освобожден населенный пункт Белая гора в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, донецкая народная республика (днр), новости, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Армия России освободила два населенных пункта в ДНР

Армия России освободила Новоэкономическое и Зверево в ДНР

18:02 24.07.2025 (обновлено: 18:06 24.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.
"На Красноармейском направлении в результате наступательных действий группировкой войск "Центр" освобождены населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Варачино Сумской области. 20 июля был освобожден населенный пункт Белая гора в ДНР.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
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