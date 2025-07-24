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Армия России освободила два населенных пункта в ДНР

Армия России освободила два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Армия России освободила два населенных пункта в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, сообщает... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T18:02

2025-07-24T18:02

2025-07-24T18:06

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Новоэкономическое и Зверево Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Варачино Сумской области. 20 июля был освобожден населенный пункт Белая гора в ДНР. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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