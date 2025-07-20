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Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР

Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-20T12:20

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2025-07-20T12:40

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии