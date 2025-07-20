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Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T12:20
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министерство обороны рф
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости сво, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР

Минобороны: армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе

12:20 20.07.2025 (обновлено: 12:40 20.07.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М"
Боевое дежурство ЗРК Тор-2М - РИА Новости, 1920, 20.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.
Потери ВСУ на этом участке фронта составили:
  • до 165 боевиков;
  • танк;
  • три ББМ;
  • шесть автомобилей и артиллерийское орудие;
  • пять складов боеприпасов и склад материальных средств.
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Министерство обороны РФНовости СВОУкраинаДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиВооруженные силы России
 
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