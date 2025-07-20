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Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-20T12:20
2025-07-20T12:20
2025-07-20T12:40
министерство обороны рф
новости сво
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донецкая народная республика (днр)
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Армия России освободила населенный пункт Белая гора в Донецкой Народной Республике, сообщает в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики", — заявили в ведомстве.Потери ВСУ на этом участке фронта составили:Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, украина, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), новости, вооруженные силы россии
Армия России освободила населенный пункт Белая гора в ДНР
Минобороны: армия России освободила еще один населенный пункт в Донбассе
12:20 20.07.2025 (обновлено: 12:40 20.07.2025)