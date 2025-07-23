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Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области

Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 23.07.2025

Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области

Подразделения российских войск взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2025

2025-07-23T12:14

2025-07-23T12:14

2025-07-23T12:23

новости сво

сумская область

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщает в среду Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении Новоторецкого, а в воскресенье – Белой горы в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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сумская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, сумская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу