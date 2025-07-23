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Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области
Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области - РИА Новости Крым, 23.07.2025
Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области
Подразделения российских войск взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщает в среду Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 23.07.2025
2025-07-23T12:14
2025-07-23T12:14
2025-07-23T12:23
новости сво
сумская область
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Подразделения российских войск взяли под контроль еще один населенный пункт в Сумской области, сообщает в среду Минобороны РФ.Накануне стало известно об освобождении Новоторецкого, а в воскресенье – Белой горы в Донецкой Народной Республике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, сумская область, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Под контроль ВС РФ перешел еще один населенный пункт в Сумской области
Еще один населенный пункт в Сумской области перешел под контроль российских военных
12:14 23.07.2025 (обновлено: 12:23 23.07.2025)