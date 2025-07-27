Двигатели упавшего АН-24 обнаружили в Приамурской тайге
Следователи обнаружили два двигателя упавшего в Приамурье АН-24
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РоссииКрушение самолета АН-24 в Приамурье
© Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Амурской области следователи СК России продолжают следственные и процессуальные действия на месте крушения самолета Ан-24.
С места следователями были изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Осмотр находится на завершающей стадии. В настоящее время силами сотрудников МЧС производится перемещение крупных останков элементов воздушного судна", - сказано в приведенной информации.
Ранее следователями в ходе проведения осмотра места происшествия извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы.
Расследование по уголовному делу продолжается.
Как ранее сообщало агентство РИА Новости Крым, пассажирский самолет АН-24 авиакомпании "Ангара" выполнял рейс из Благовещенска в Тынду. Он разбился 24 июля в четверг при подлете к аэропорту назначения. Обломки лайнера обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось, на борту было 48 человек.
В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор, сообщил первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управление СК на транспорте Владимир Ануфриев.
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