https://crimea.ria.ru/20250727/dvigateli-upavshego-an-24-obnaruzhili-v-priamurskoy-tayge-1148268538.html

Двигатели упавшего АН-24 обнаружили в Приамурской тайге

Двигатели упавшего АН-24 обнаружили в Приамурской тайге - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Двигатели упавшего АН-24 обнаружили в Приамурской тайге

В Амурской области следователи СК России продолжают следственные и процессуальные действия на месте крушения самолета Ан-24. РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T11:54

2025-07-27T11:54

2025-07-27T11:54

приамурье

самолет

авиакатастрофа

новости

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Амурской области следователи СК России продолжают следственные и процессуальные действия на месте крушения самолета Ан-24.С места следователями были изъяты два двигателя воздушного судна и иные интересующие следствие элементы судна, говорится в сообщении Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.Ранее следователями в ходе проведения осмотра места происшествия извлечены останки тел погибших, назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы.Расследование по уголовному делу продолжается.Как ранее сообщало агентство РИА Новости Крым, пассажирский самолет АН-24 авиакомпании "Ангара" выполнял рейс из Благовещенска в Тынду. Он разбился 24 июля в четверг при подлете к аэропорту назначения. Обломки лайнера обнаружили в 15 километрах от Тынды в лесистой местности. Выжить в авиакатастрофе никому не удалось, на борту было 48 человек.В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор, сообщил первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управление СК на транспорте Владимир Ануфриев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приамурье, самолет, авиакатастрофа, новости, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации)