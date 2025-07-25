https://crimea.ria.ru/20250725/vozrozhdenie-vizitki-kak-idet-restavratsiya-dachi-stamboli-v-feodosii-1148244442.html

Возрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии

Возрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Возрождение "визитки": как идет реставрация дачи Стамболи в Феодосии

В Феодосии продолжается реставрация исторического особняка и главной "визитки" города – Дачи Стамболи, к этому времени общая строительная готовность достигла... РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T20:15

2025-07-25T20:15

2025-07-25T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Феодосии продолжается реставрация исторического особняка и главной "визитки" города – Дачи Стамболи, к этому времени общая строительная готовность достигла 80%. Что происходит на объекте культурного наследия федерального значения сейчас и когда подрядчик завершит работы – в материале РИА Новости Крым.Что происходит на объектеСейчас на объекте кипит работа: во дворе – по двум сторонам знаменитого фонтана с ангелами – расположились строительные бытовки, из-под болгарок летят искры – специалисты завершают изготовление кованых решеток, которые затем украсят окна этого исторического особняка в мавританском стиле, построенного местным табакопромышленником Иосифом Стамболи для красавицы-супруги Рахили. Снаружи уже лежит новенькая плитка, установлены парковые светильники, завершается реставрация элементов ограждения. Внутри почти закончили устройство сетей.До этого здесь произвели большой объем сложных противоаварийных работ: грунты под фундаментом начали давать просадку – их пришлось усиливать специальным бурением и закачиванием цементации. Затем специалисты выполняли отсечную и вертикальную гидроизоляцию, усиливали кладку стен.Что делают реставраторы и сколько это стоит"Самое уникальное здесь – разнообразие всех видов реставрационных работ: от настенных росписей до мраморных, кованных, деревянных изделий – здесь используются сразу все виды, чтоб бывает редко", – продолжает Леденев.Непосредственно реставрационные работы к этому времени проведены примерно на 25%. Их ведут аккредитованные мастера из Сергиева Посада и других городов России, отдельные элементы по старинным технологиям воспроизводят в мастерских в Санкт-Петербурге и в Чечне. В итоге внутренним помещениям вернут исторический облик: воссоздадут уникальную роспись стен, лепнину, кованные элементы, метлахскую плитку – керамическую, тонкой ручной работы, с изящным сложным узором, приведут в первозданный вид камины – всего их четыре, обустроят зимний сад с внутренним фонтаном.Все эти работы дорогостоящие. Общая сметная стоимость контракта по объекту превышает 240 миллионов рублей, уточняет он.Когда закончат реставрациюРеставрация на объекте была начата в 2016 году. Подрядчики менялись, сроки окончания работ неоднократно передвигали. В 2023 году на объекте начал работать новый исполнитель."В 2023 году в рамках реализации государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя заключен муниципальный контракт на реставрацию объекта культурного наследия Дача Стамболи с нынешним подрядчиком. В настоящий момент работы ведутся согласно графику, угрозы срыва сроков нет, на площадке достаточное количество людей и техники", – говорит заместитель начальника управления капитального строительства феодосийской администрации Александр Моисеев.По его словам, работы проходят под контролем феодосийской мэрии и департамента по охране культурного наследия республиканского минкультуры. По плану весь их комплекс должны произвести до конца 2025 года.Что будет дальше"Никаких коммерческих объектов на территории исторического здания Дачи Стамболи после завершения ее реставрации располагаться не будет. Планы по размещению в помещениях музейной экспозиции остаются актуальными", – сообщили РИА Новости Крым в администрации города.Планируется, что музей войдет в структуру Феодосийского музея древностей. Точные сроки его открытия не обозначены. Как сообщалось, после завершения реставрации музейщикам предстоит работа по оснащению помещений, формированию экспозиций, основная часть которых будет посвящена истории создания особняка и жизни членов семьи Стамболи.Дача Стамболи – особняк общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров, построенный в 1914 году на средства одного из богатейших людей Таврической губернии, табачного фабриканта Иосифа Стамболи. Стоимость строительства превысила 1 миллион золотых рублей. Вилла на черноморском побережье стала свадебным подарком будущей супруге Иосифа Вениаминовича – Рахили Бобович.В 2015 году экспертиза показала, что особняк не раз подвергался несанкционированным перепланировкам и переделкам художественного декора. Кроме того, были найдены и другие существенные проблемы: загнивание деревянных конструкций и коррозия металлических балок перекрытий, отслоение штукатурки, повреждения деревянных стропил кровли и ее элементов, многочисленные разрушения и деформации кирпичных башенок крыши, аварийное состояние винтовой чугунной лестницы в башне. Противоаварийные, а затем ремонтно-реставрационные работы на объекте стартовали в 2016 году за счет средств Федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуБашня Константина в Феодосии – назван срок начала реставрацииВ Феодосии благоустроят набережные и Морсад

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

феодосия, история, реставрация, дача стамболи